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北市「室內30坪」即被認定豪宅！沒千萬現金買不到　大坪數淪毒藥

北市中心單價普遍站上每坪120萬元以上，在豪宅限貸令7000萬元的總價天花板下，扣除公設後實際居住面積往往不到30坪，即會被認定為豪宅，讓業者與民眾認為不合理。（圖／黃耀徵攝）

▲北市中心單價普遍站上每坪120萬元以上，在豪宅限貸令7000萬元的總價天花板下，扣除公設後實際居住面積往往不到30坪，即會被認定為豪宅，讓業者與民眾認為不合理。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近幾年全台房價狂飆，北市豪宅卻傳持有10年脫手小賠的慘劇。據統計，去年億元豪宅交易量腰斬4成，日前央行雖放寬第二戶貸款成數，卻未鬆綁高價住宅標準，讓業者直指，「十年物價、營建成本翻倍飆升，豪宅門檻卻原地踏步，大坪數銷售本就緩慢，豪宅限貸令無異雪上加霜。」

央行現行的豪宅限貸令自2014年訂定後便未曾隨市場調整，業者認為已嚴重壓縮消費者的購屋門檻。圖為央行總裁楊金龍。（圖／報系資料庫）

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▲央行現行的豪宅限貸令自2014年訂定後便未曾隨市場調整，業者認為已嚴重壓縮消費者的購屋門檻。圖為央行總裁楊金龍。

根據實價登錄發現，近半年台北市億級豪宅屢傳賠售交易，去年9月，捷運東門站附近的「璞園信義」低樓層戶，以1.58億元轉售，與2013年入手時相比，帳面虧損超過600萬元；今年1月，松江路的「華固松疆」低樓層戶以1.28億元成交，也比2014年買進時少了350萬元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐觀察，賠錢賣的豪宅交易主要有「社區規模小」、「缺乏隱密性」、「中低樓層戶」3大共同點，不過確實因近年政府打房，對於高總價住宅祭出諸多限制，包括高總價宅貸款成數降為3成、法人購買住宅採許可制，都大幅限縮了高資產族購買豪宅的意願和靈活性。

事實上，央行於2014年起修訂對高價住宅的認定標準，凡台北市總價7,000萬元、新北市6,000萬元、其他地區4,000萬元以上之住宅，凡「鑑價或買賣金額」碰觸門檻，貸款額度便受到限制，原本可貸4成，2024年9月20日又再收緊剩3成，且無寬限期。然根據各大房仲與實價登錄統計，六都新成屋近5年平均漲幅超過 50%，但高價住宅認定標準卻10多年未配合大環境調整，引來業者不滿。

房仲全聯會理事長王瑞祺以台中豪宅門檻4,000萬元為例，有人2年前購買時預售價3,800萬元，今年將交屋但房價增值已超過豪宅門檻，貸款成數被迫限制最高3成，等同立即要面對7成的自備款、也就是2,660萬元才能交屋，讓購屋人頭痛不已。

大台中不動產公會理事長蕭成忠就說，現在只要超過3房，總價就會超過高價宅的門檻，所以3房、4房沒人要；台中電梯別墅也幾乎都超過總價4,000萬元，但高額的自備款，讓許多想三代同堂的家庭卻步，「央行不應該懲罰人口多的房型！」

中南部不少新透天產品、電梯別墅也都觸及豪宅線，貸款最高只能3成，造成換屋民眾卻步。（圖／業者提供）

▲中南部不少新透天產品、電梯別墅也都觸及豪宅線，貸款最高只能3成，造成換屋民眾卻步。

即將出任世界不動產聯合會總會會長的龍寶建設董事長張麗莉即是血淋淋案例，她告訴CTWANT記者，龍寶在台中近期交屋的案子，有近半戶數總價都超過台中豪宅貸款門檻，4年前買賣條件可貸款55%，現在降為3成，導致近3成的客戶面臨自備款不足。

王瑞祺表示，這種案例在都會地區很普遍，在此情況下，即使央行第二戶貸款略為鬆綁，仍難以解決高總價產品的資金斷鍊問題，進而增加買賣雙方違約與交易糾紛的風險。

再回頭看看台北市，目前新建案平均單價普遍站上120萬元，凡權狀50坪、室內30餘坪的新房，加上車位總價即可能突破7,000萬元門檻。室內空間30坪即被認定為豪宅，讓不少業者形容「政策導致市場畸形」。

代銷公會全聯會理事長戴嘉聖表示，有許多換屋需求的客戶，自備款不夠，為了避免觸碰豪宅門檻，建商只能總價除上房價來決定坪數。（圖／林榮芳攝）

▲代銷公會全聯會理事長戴嘉聖表示，有許多換屋需求的客戶，自備款不夠，為了避免觸碰豪宅門檻，建商只能總價除上房價來決定坪數。

不動產代銷公會全聯會理事長戴嘉聖就感嘆，這幾年全台房價都往上跑，政府對於豪宅的認定金額卻一直沒動，早已和市場嚴重脫節，現在購買大坪數產品必須先自備現金幾千萬元起跳，一般換屋族根本拿不出這麼多現金，導致總價破豪宅線的產品都成了「票房毒藥」，也逼得建商坪數只能越蓋越小。

根據各地方平均成交單價對應豪宅應有的百坪標準，新聯陽董事長王志祥建議，台北市豪宅門檻應該提升到1.2億元，台中市也要調整到5,000萬元，至於新北市和其他縣市則維持6,000萬元和4,000萬元即可，「目前的豪宅門檻是10年前訂的，豪宅認定標準應該也要與時俱進！」

儘管政策門檻對一般換屋族造成壓力，但他認為，對頂端客而言，貸款並非首要考量，決定出手的關鍵在於產品的「絕對稀缺性」與「精準定位」。

王志祥觀察，這群客戶追求的是「比現有住家更高規格」的升級體驗，例如國際級的團隊，或是豪宅車道的坡道比需達到1:10至1:12，車位寬度至少2.75米…等細節規畫；此外，比起單戶300坪的規劃，每戶約100坪、一次購入多戶的配置更能精準切中這類客戶的需求。

總結來看北市豪宅市場，建商對產品細節的掌握度與定位策略，才是能否在高端住宅市場脫穎而出的關鍵。

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