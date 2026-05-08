找「驗屋認證」住後2個月竟漏水！公司1句話卸責　女買家噴12萬

▲中古屋示意圖，非本文事發地。（圖／記者張雅雲攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北市中和區31歲女子近期購入一間25坪電梯大樓，買屋前她花了12000元聘請專業驗屋公司，並獲得「無重大瑕疵」報告，沒想到入住第二個月梅雨季報到，廁所天花板竟開始瘋狂滴水。結果驗屋公司直接回依據「屬於天候因素，不在報告保固範圍內」，結果讓她多噴了12萬修繕。

臉書粉專「Cosmo房產教練」分享這起案例，指出這間屋齡18年的七樓住家，女買家在看房時地板發亮、牆面重新粉刷，整體氛圍極佳。女買家雖謹慎驗屋，但驗屋師在晴天僅以儀器掃描，未進行關鍵的灌水測試，導致隱藏在八樓陽台下方的老化防水層成了漏網之魚。抓漏師傅直言，這種漏水晴天看不出來，需拆除重做，維修費高達12萬。

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▲中古屋示意圖，非本文事發地。（圖／記者陳筱惠攝）

美裝潢掩蓋結構老化

此外，女子事後清查實價登錄更發現，該屋3年前成交價僅780萬，她卻以1020萬入手，漲幅超過三成。相比同社區其他戶別僅漲約20%，她等於多花了至少70萬在買屋主的「表面裝潢」。而且住第二個就開始漏水，這筆溢價完全沒換來品質。

有專業人士透露，這類「投資客物件」常以20多萬的輕裝潢拉高百萬售價。買方若缺乏議價功課，容易被精美外表迷惑而靠感覺出價。事實上，若能在議價前掌握社區實價對比與掛售天數，佳琪原本有機會以950萬成交，省下的價差足以支應多次修繕支出。

議價前必做三項功課

專家建議購屋族事先必須準備好三項數據：第一是同社區實價登錄行情，第二是在售物件的掛售天數，第三則是設定底價與退場條件。唯有拿出具體數據與仲介談判，才能展現專業立場，避免被代銷或仲介的經驗引導，陷入高價買破房的陷阱。