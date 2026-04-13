日本「外國人公寓」淪髒亂溫床！　業者揭背後真相

▲大阪府的外國人數高居全國第二。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本整潔的街道形象背後，正隱藏著日益嚴重的社區危機。在大阪市道頓堀商圈，一棟看似平凡的公寓內部卻如同「另類世界」，公共走廊堆滿了腳踏車、洗衣機、電鍋及各類生活雜物。垃圾屋清運業者指出，這種「荒廢的外國人公寓」正不斷增加，背後不僅涉及管理失能，更突顯出日本社會接納外國人時，相關基礎建設嚴重滯後的現實。

走廊變「自家庭院」 業者驚見電鍋洗衣機全亂放

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專業垃圾屋清運業者「Eevee」代表二見文直分享了近期在大阪市中央區的見聞。該公寓鄰近道頓堀，周邊是整齊的商務辦公區，但踏入公寓走廊，景象卻令人咋舌。

牆邊不僅靠著腳踏車，甚至還有掛滿衣物的曬衣架、堆積灰塵的金屬架，地板上則散落著垃圾袋、行李箱、紙箱，連電子鍋與微波爐等家電都公然擺放在公共通道。

二見文直指出，這些雜物並非單一住戶搬家暫放，而是眾多住戶長期將走廊視為「私人空間」的結果。令人驚訝的是，儘管公共區域髒亂不堪，委託清運的中國籍女留學生室內卻相當整潔，且對走廊的慘狀顯得習以為常，並不在意。

外國人住戶更安心？「社群歸屬感」勝過環境清潔

為何精華區的公寓會淪落至此？二見文直分析，主因在於「管理失能」。許多高齡屋主將管理權放給物業公司，而物業公司卻疏於巡視與整頓。然而，對於外國住戶而言，這種混亂環境反而提供了一種「安心感」。

他指出，在充滿日本人的公寓裡，外國住戶常感到壓力與不便，反而是在同鄉聚集、規則鬆散的環境中，他們更能感到放鬆。在缺乏監督與提醒的情況下，住戶互相模仿在公共區域堆放物品，導致環境惡化陷入惡性循環。

分類規則太複雜 語言隔閡成垃圾問題致命傷

「不知道怎麼丟垃圾」是外國住戶面臨的最大障礙。日本的垃圾分類極其繁雜，分為可燃、不可燃、資源垃圾及大型廢棄物，且各類清運日期不同。二見文直表示，許多外國人根本不知道大型垃圾需要預約並購買處理貼紙，因此索性將廢棄家電丟在走廊。

過去曾有中國留學生因不解分類方法，將大量空瓶罐塞進廚房收納櫃隱藏，最終導致房間變垃圾屋。2021年甚至有緬甸籍技能實習生因「分類太細沒人收」感到困擾，竟將72公斤家庭垃圾非法棄置於香川縣海岸，遭到警方逮捕。

公共區域荒廢引爆衛生危機 害蟲、老鼠恐竄整棟樓

公共走廊的荒廢不只是美觀問題，更伴隨著嚴重的衛生隱患。二見文直警告，一旦走廊堆滿雜物與垃圾，就會成為老鼠、蟑螂的溫床。比起個別房間的髒亂，公共區域的荒廢更容易讓害蟲與害獸蔓延至整棟建築，增加住戶集體感染風險。此外，陽台若遭鴿子棲息排泄，乾涸後的糞便塵土也會對人體健康造成威脅。

外國人數創歷史新高 專家：接納體系已跟不上

截至2024年底，日本在留外國人數已超過376萬人，連續三年創下歷史新高。雖然大阪府的外國人數高居全國第二，但相關政策卻顯得緩慢。相較於埼玉縣川口市已立法強制屋主多語化標示垃圾規則，大阪市目前仍僅停留在網路上提供宣導手冊，缺乏將資訊傳遞到住戶手中的有效機制。

專家認為，日本雖然對外開放勞動力，但後端的社會融入與基礎設施卻未能同步升級，若管理與宣導機制持續缺位，類似的「荒廢公寓」恐將持續在日本各城市蔓延。