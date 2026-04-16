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東京房價狂漲！這區竟有「5.9萬戶空屋」　專家曝2主因

▲▼日本,東京鐵塔,經濟,觀光,旅遊景點。（圖／記者李毓康攝）

▲在東京房價持續居高不下的背後，空屋問題卻日益嚴峻。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

在東京房價持續居高不下的背後，「空屋」問題卻日益嚴峻。即便是在房市火熱的精華地段，仍有大量建築物被長期閒置，甚至有土地價值高達數億日圓卻無人居住。根據日媒報導，這類「黃金地段空屋」背後隱藏著兩大難以解決的關鍵主因。

東京23區新成屋均價　首破1.2億日圓

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根據サタデーステーション報導，東京23區的新成屋均價已首度突破1.2億日圓（約台幣2500萬元）。以受歡迎的世田谷區為例，一棟距離車站步行12分鐘、基地面積約40坪的4房新成屋，售價竟高達2億2800萬日圓（約台幣4658萬元），光是土地價值就破億。

房產業者分析，由於精華區的電梯大樓價格持續高止，面積縮減但價格卻與獨棟住宅相當，甚至更高，導致大量購屋族流入獨棟住宅市場，推升了整體房價。

人氣住宅區竟淪為「空屋之王」　鄰居叫苦連天

令人意外的是，房價不斷攀升的世田谷區，同時也是全日本空屋數量最多的區域，總數高達約5萬9000戶。這些長期閒置的空屋已成為治安與衛生隱憂，鄰近居民抱怨，空屋內不僅樹木傾倒阻塞道路，甚至成為白鼻心、烏鴉築巢的溫床。

針對有崩塌風險的「特定空屋」，世田谷區政府已於2024年10月強制介入，發布改善命令並預計在今年4月進行拆除作業。

「億萬現金躺在路邊」　房產專家揭驚人價值

房產專家瀧島一統實際走訪發現，許多空屋地處精華，交通極為便利。例如一處距離車站步行僅5分鐘、可快速抵達澀谷的土地，市值估計達1.5億日圓；另一處步行3分鐘的物件，土地價值更高達4億8750萬日圓。

瀧島一統直言，「這些空屋就像是價值1、2億的現金，一捆捆地被隨手扔在路邊閒置，真的非常浪費。」而這些土地無法流入市場，也進一步加劇了房價的暴漲。

揭露閒置兩大主因：找不到所有權人、產權複雜化

為什麼這些具備高價值的土地會被閒置？報導指出兩大核心原因：

找不到所有權人： 在世田谷區查獲的49間空屋中，有27間無法確認產權人。由於登記資訊未及時更新，房仲業者即便有買家也無從下手。日本政府已於4月1日起將住所及姓名變更登記列為義務。

產權多人共有與繼承爭議： 許多空屋的所有權人隨著代代相傳變得極其複雜，甚至出現一間房產由數十人持分的情況。區公所職員必須像做考古題一樣，從戶籍謄本製作龐大家系圖，耗時一年以上才能理清產權。

一名當事人受訪坦言，由於遺產繼承分配不均，兄妹之間早已撕破臉，「甚至連對方的名字都不想聽到」，導致老家即便價值不菲，也只能在爭執中荒廢。

未來每4戶恐有1空屋　「空屋轉型」成救命稻草

專家預測，未來全日本可能面臨「每4戶就有1戶空屋」的窘境。為了應對住宅高騰，東京都開始推動空屋活用計畫，例如將舊木造房翻新轉租。

翻新業者「Yamori」將原本的和室改造成現代洋房，以低於市價約2成的租金提供給育兒家庭，預計未來將供應160戶以上。這類保有隱私且租金親民的「空屋再生」物件，正成為高房價時代下受歡迎的新選擇。

關鍵字：東京房價空屋世田谷區遺產日韓要聞房產雲

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