開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

▲清明連假全台濕答答，有不少家庭會打開除濕機，但部分民眾認為人機不能待在同一空間，其實台電早就闢謠，分享如何正確使用除濕機。（示意圖／趙文彬攝）

文／CTWANT

清明連假期間全台受鋒面影響水氣充沛，各地降雨不斷，潮濕狀況也讓除濕機成為不少民眾家中必備的抗潮利器。不過坊間流傳「除濕機運轉時人不能待在同一空間」的迷思，台電公司特別透過社群闢謠，強調只要掌握正確的濕度設定與安全守則，人機共處一室並無大礙，同時也提醒民眾在使用高功率家電時需注意防火安全，以策萬全。

台電先前在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，常常有人詢問「人在室內可以開除濕機嗎？」對此，台電說明，過去之所以有除濕時人需離場的說法，主因是早期的除濕機無法精準設定濕度，容易導致室內過於乾燥引起人體不適。然而，現代除濕機多具備濕度監控功能，建議民眾將濕度設定在55%至65%之間。此區間不僅是人體感到最舒適的範圍，也能有效抑制黴菌滋生，若設定濕度過低，反而會導致機器持續高負荷運轉，增加耗電量與過熱風險。

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台電也指出，除濕機屬於高功率家電，用電安全至關重要；使用除濕機時應盡量使用獨立插座，避免與其他高耗能家電共用延長線，以免因負載過高、電線溫度異常提升而引發火災。此外，機體周圍應保持良好的通風空間，建議與牆壁、家具或窗簾保持至少50公分以上的距離。除濕機周遭也嚴禁堆放雜物或易燃物品，防止意外發生時火勢迅速蔓延。

在操作細節上，台電特別提醒民眾應掌握「人離機停」的原則，雖然現代家電皆設有安全保護機制，但長時間無人看管仍存在電子零件故障的隱憂。因此，民眾若要長時間離開室內或準備外出，務必隨手關閉除濕機電源並拔除插頭。正確使用習慣不僅能延長電器的壽命，更重要的是，能將火災隱患降至最低，確保居家環境既乾爽又安全。

往往在連續陰雨的天氣下，民眾使用除濕機的頻率大幅增加，台電也特別呼籲，在對抗潮濕環境的同時，應先行檢查家中的除濕機擺放位置與電路負載狀況，落實各項安全建議，才能真正做到安心抗潮。同時也建議民眾應定期清潔除濕機的濾網，避免灰塵堆積影響散熱效能。

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