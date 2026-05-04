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1800萬預算！北漂妹「新北房看到絕望」　急求解：該選青埔？

▲▼預售屋看板、房市示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北漂族在雙北買房，究竟該優先選擇「距離」還是「價格」？一名女網友苦惱表示，自己握有約1800萬至2000萬元的預算，希望能找到實坪15坪以上的住處；然而，在實地走訪板橋、中永和及三重後，她發現符合預算的物件不僅屋齡老舊、格局不佳，且單趟通勤竟要50分鐘，讓她感到灰心。

雙北看房看到絕望！1800萬買不到「近捷運新房」

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網友在Dcard發文提到，她的工作地點位於台北市中心，目前正考慮買自住的房子，而理想坪數約25至30坪，但考量養車成本與車位價格，勢必得依賴大眾運輸，因此「通勤距離」是首要考量。

沒想到，她在實際走訪新北一線熱區後，發現預算內能買到的標的都離捷運站太遠，加上她非常排斥日曬，若每天得步行、轉乘捷運加走路，通勤時間將拉長至近1小時，且空間多半縮減至25坪以下。

青埔高鐵通勤是解藥？每日2小時車程讓她掙扎

眼看新北購屋受阻，原PO轉而將目光投向桃園青埔。她表示，身邊也有同事買在該區，並搭高鐵通勤。雖然那邊能買到更新、更大的房子，但她試算後發現，每日通勤時間將拉長至2小時，且必須嚴格守時趕高鐵班次，一旦錯過就得再多花20分鐘等待。

原PO不禁傻眼直呼，「一天上班9小時，還要扣掉2個小時通勤時間，實在讓我很絕望，如果是各位會怎麼選呢？」

網友點出購屋殘酷現實：捷運、新屋、坪數只能「三選二」

對此，網友們紛紛回應，「雙北看下來如果你依賴捷運，近捷運想買新房，就只能接受很小的坪數，加上不買車位可以再省200多萬。想要大又不能提高預算的話，只能買中古了」、「自己一個人住的話，不考慮減少一點坪數嗎」、「這個預算還能不好找，你屋齡是抓10年內嗎？」「汐止中古」、「深坑木柵新店呢？」

關鍵字：雙北買房通勤時間捷運房桃園青埔購屋預算

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