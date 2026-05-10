25歲擁5房出租賠到破產　女血淚告白「最大錯誤」靠1招翻身

▲女子在25歲時投資5間房子出租，卻遇上房市崩盤，宣告破產。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

25歲就擁有5間房產，聽起來是人生勝利組，但對女子麥克艾羅伊（Naseema McElroy）來說，卻是一場噩夢開始。當年她一心想靠房地產致富，不料遇上房市崩盤落得破產下場，如今44歲的她靠成功投資指數型基金成功翻身，並稱當初的決定是她人生最大錯誤，房地產絕非致富唯一捷徑。

借錢買房賺錢 落得破產下場

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CNBC報導，麥克艾羅伊在25歲時就已經買下5間房子出租，利用2000年代初期盛行的次級房貸政策，即便信用紀錄不佳也能輕易取得高利房貸。她當時天真認為，只要盡可能借錢買房，最後一定能賺錢。

然而2008年房地產市場崩盤給了她重重一擊，房價暴跌導致她欠的錢比房產市值還多，為了避免房子遭拍賣，被迫認賠賣掉兩間房子，另外兩間被銀行收回拍賣，宣告破產。

靠指數型基金翻身 資產突破三千萬

經歷破產，現年44歲的麥克艾羅伊不再執著於房市，而是投資廣泛型指數型基金累積資產，淨資產現已突破100萬美元（約新台幣3200萬元），且擁有一間自住宅。她從這段慘痛經歷中學到一課，那就是「房地產只是投資的一種，但絕不是唯一」。

此外，當房東可沒有想像中只是坐著等收租那麼簡單輕鬆。麥克艾羅伊稱，「我只記得當房東有多辛苦」，當時她還有全職工作，除了要負擔房屋不間斷的維修支出，還要頻繁與租客周旋、催討租金，身心俱疲，且在承擔龐大債務前未能理解房地產實際成本，是她犯下的最大理財錯誤。

專家建議 先存退休金

專家卡斯威爾（Alex Caswell）直言，要成為一名成功的投資者需要極大量的研究與投入，在購屋之前要考慮到許多因素，包括房產增值空間、房產稅、維護成本等，當所有變數都堆疊在一起時，可能會讓投資變得極難預測。

卡斯威爾認為，若不打算成為全職房地產投資者，應該優先儲蓄退休金，確保財務穩定，若要嘗試投資房地產，要等到已存夠足以安穩退休的資金後再行動。