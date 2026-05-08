有2000萬現金！他「沒薪轉」買房想貸8成卡關…網點破1致命傷

▲原PO靠股市賺逾2000萬現金想買房，卻因無薪轉紀錄憂無法貸款8成。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者王麗琴／綜合報導

民眾買房申請房貸時，銀行通常會要求提供薪資轉帳證明，用以證明自己有還款能力，若提不出收入證明，高機率會遭到婉拒。就有一名網友發文求助，表示自己手上有超過2000萬元現金，想買總價約2000萬到2200萬元的房子，但因資金來自股市操作，因此沒有固定薪轉紀錄，想知道在這種條件下，是否有機會貸到8成。貼文引發房版熱議。

該名網友在PTT home-sale板以「無薪轉貸款」為題發文，透露自己目前手中有超過2000萬元現金，看中的物件總價約2000萬到2200萬元，希望貸款8成，不想額外多付更多自備款。不過問題在於，他沒有薪轉紀錄，資金來源主要是來自股市，「能給銀行看的財力證明只有2000萬+的現金」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，有人建議「假裝自營業養帳戶」，但他覺得把自己帳戶的錢領出來、再存進另一個自己的帳戶，「好像挺智障的」，因為銀行一查也知道都是同一筆資金。

原PO坦言，自己目前辭職、每個月出國耍廢，單純是「錢賺多了想買個畢業房」，並不打算做違法的事，如果真的貸不了也就算了，詢問網友「有沒有人是沒薪轉，但貸1500萬以上的經驗呢？」

貼文一出引發網友熱議，有不少人直言，沒有收入證明才是真正癥結，「你就沒收入證明」、「銀行怎麼認定你不會輸光」、「問題是『收入』呀 他是想要用現金貸現金」、「沒固定收入掛4也不一定讓你貸」、「沒有現金流、沒有背景就是難看，掛4條件也是差，但是唯一解」。

還有不少網友指出，問題不在於資產，而是銀行如何認定還款能力，並分享實務操作方向，「有的銀行就是看你股票的金額決定要不要給你貸款」、「無薪轉今年核貸1500以上，但要買產品」、「另一種做法就是當VIP 2000萬夠了」、「我上上週才剛對保完，申請國泰和中信，我只存300萬到我太太戶頭，放滿三個月，銀行認定是固定資產後用300萬加上我買的房子的銀行鑒價來算房貸可貸多少錢」。