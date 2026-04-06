罕見！透天「掛起10個凸面鏡」　命理師示警1狀況：恐產生嫌隙

▲透天外牆掛滿凸面鏡，引發討論。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，台南一棟4樓透天厝外牆近日被發現掛上多達10面凸面鏡，奇特畫面曝光後，讓大票網友看傻，狂問「這樣擋壁刀煞比較有效嗎？」對此，里長柯茂全認為，這種做法相當少見，應與民間風俗有關。命理師則建議，若要化解壁刀煞，改用開光八卦鏡較適合，以免鏡面反光影響鄰居。

台南市中西區一棟4樓透天厝，近日被發現外牆掛起一長排凸面鏡，引發網友拍照，並在臉書社團《路上觀察學院》發文求問，「一次裝10面凸鏡，這是對抗對面大樓的壁刀煞，比較有效的辦法嗎？」

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底下網友熱議，「這麼嚴重一定要整棟買下來打掉」、「是不是應該裝光電板更好，又可以發電，一舉二得」、「裝窗簾就可以看不見了」、「距離那麼遠，就當裝置藝術吧」、「一度認為是洞」、「一副山海鎮可以解決的事，你卻掛了一整排凸面鏡」。

對此，台南市中西區西湖里長柯茂全表示，掛10面凸面鏡較為罕見，一般民眾多半只用八卦鏡處理，研判是民間風俗問題。命理師陳開通則指出，若要化解壁刀煞，建議改用開光點眼後的八卦鏡取代，避免大鏡子反射陽光造成對面鄰居不適，甚至進而產生嫌隙。

另外，工務局代理局長王建雄也說明，外牆設置反光鏡只要未突出建築線，並不違反建築法規定。