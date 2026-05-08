砸錢翻新老屋卻踩雷！她點出「3件事常被忽略」：比美觀更重要

▲示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

對於想要購入第一間房子的民眾來說，若是預算有限的話，很多人都會選擇買下地段較佳的老屋，再花上一筆錢重新裝修設計。房產專家張希希就指出，不少人買了翻新老屋，最後反而「變得更難住」，雖然外觀看起來整潔美觀，但基礎機能根本沒有處理好，導致事後得再花一筆錢處理。

房產專家張希希在臉書發文，曾有民眾買下翻新過的房子，從外觀來看，屋況整理得相當整齊，整體視覺也很有吸引力，但真正住進去後，卻發現房子有許多問題。

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真正重要的地方：排水、通風與空間動線

她坦言，這類情況在老屋翻新案例中並不少見，許多翻新工程把重點放在「看得到的地方」，例如地板、牆面以及整體裝潢設計；不過，真正會影響居住品質的關鍵，像是排水、通風與空間動線，卻沒有一併處理，表面看似完成升級，實際上居住感受卻沒有同步改善。

此外，她也提到，許多人投入大筆預算進行裝修，實際入住後卻發現生活便利性沒有提升，甚至還冒出更多麻煩，最怕的不是工班做得差，而是一開始就把重點放錯地方。她指出，最常見、也最容易讓屋主事後後悔的空間，分別是陽台、浴室與頂樓。

她分析，陽台的排水方向、坡度很重要，一遇到下雨就可能出現積水，嚴重一點還會讓地板受潮、損壞。浴室也是常見的踩雷區，若沒有把防水層處理好，短時間內還是可能出現滲水問題，不只影響自家使用，也可能連帶波及樓下住戶。最後一個地方則是頂樓，張希希表示，因長期日曬雨淋與排水不佳，常被迫變成雜物間，但只要補強遮蔽、改善排水，其實能成為實用空間。