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月花近3萬租到超雷屋！女頻請假扣薪配合修繕　怒告房東求償贏了

▲房間。（圖／Pexels）

▲沈女租屋入住後，房屋頻頻出現各種瑕疵。（示意圖／Pexels）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名沈姓女子113年3月向高姓男子承租北市某處3樓房屋，但沈女入住後，該屋卻頻頻出現各種瑕疵，包含洗衣機水管沒接好、天花板吊燈砸落、廚具瓦斯爐無法正常使用、沙發底部脆化、房間拉門掉落，甚至樓下住戶還來反映漏水問題，導致沈女為配合修繕頻頻向公司請假，收入因此短少3萬5000元，且高男未能提供可正常生活之房屋，使沈女蒙受精神壓力，請求精神撫慰金5萬元，合計8萬5000元。士林地院法官審理後，判處高男賠償3萬0265元為適當。可上訴。

判決書指出，沈女簽約後於113年3月1日入住，但3月6日上班時即接獲房東通知，要求返家查看洗衣機水管是否有接好，後又於3月18日通知洗衣機師傅到府修繕，入住短短不到一週就出現瑕疵，足認房東未於出租前妥善查修。

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隨後3月20日，屋內天花板吊燈突然砸落，險砸傷沈女女兒，經通知房東後，才委由社區主委到府拆除燈球；6月19日，沈女發現房屋廚具瓦斯爐無法正常使用，瓦斯行來電告知只能於20日下午3時30分到府檢測，但又因房東表示廠商報價需要另找其他廠商討論，拖到6月25日才請瓦斯行到府裝新機。

10月17日，沈女發現客廳沙發底部脆化，導致地板經常有掉落碎屑，影響居住整潔及健康，但房東卻僅要她自行購買沙發套套住底部，隨後不聞不問；11月9日，沈女發現房間拉門掉落一邊，促請房東處理，但直到11月20日房東才要沈女自行聯絡木工，最終師傅直到同月29日才來修繕。12月15日，沈女又接獲樓下屋主反映有漏水問題，只好配合請假回家，並且停水，後16、17日沈女均請假在家等候水電師傅，配合進行漏水修繕。由於頻繁請假，沈女因此請求房東支付收入損失3萬5000元、及精神撫慰金5萬元。

對此，高男辯稱，沈女所稱房屋設備瑕疵部分，除12月發生的漏水問題外，其均已於相當時間內完成檢驗修繕，並由他負擔費用，無債務不履行，沈女之工作薪資損失與房屋修繕無因果關係，修繕日期都是沈女指定選擇等語。

但法官考量，高男為房東，有交付於承租期間內均合於約定使用狀態之房屋及設備之義務，沈女對價租賃，應獲得高男提供相當於對價、無瑕疵得以居住安寧之房屋，因此沈女配合修繕之勞力損失，自得向房東求償。

法官審酌，以年薪換算下來，沈女日薪為1053元，其中5天有請假單等證明，損失為5265元，應予准許；然全勤獎金1萬元、以及另外案件計酬工作損失2萬4000元未有足夠證明，因此不予准許。精神損失方面，法官考量高男大多能立即修繕，且該屋每月租金為2萬9432元，應以2萬5000元為適當，合計判處高男賠償3萬0265元。全案可上訴。

關鍵字：房產雲租屋修繕房東

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