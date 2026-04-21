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新莊副都心重量級建設蓄勢待發　房市供不應求！純住建案搶手

▲▼ 宏匯廣場二期 。（圖／業者提供）

▲溪北轉運開發案導入商辦、飯店、商場等元素，將成為北台灣最重要的交通樞紐與休閒消費核心。（圖／翻攝自新北市政府）

記者項瀚／台北報導

新莊重量級建設利多蓄勢待發，溪北轉運站案開發佔地1.5公頃，規劃17個大客車月台及候車設施，串聯機場捷運A3與環狀線Y20站，此外還打造大型景觀平台及立體人行動線，導入商辦、飯店、商場等設施，宏匯廣場二期備受期待，全案預計2030年完工，將成為北台灣最重要的交通樞紐與休閒消費核心。

都市計畫專家表示，新莊副都心為新莊發展最多元、最具指標性的一區，其被設定為商業造鎮，被視為新北下一個CBD中心商業區，同時也是國家核心部會重鎮，新莊聯合辦公大樓早在12年前就啟用，13個中央部會、逾3500名公務員進駐。此外，新莊副都心國際級商務酒店、頂級商辦林立，吸引許多國際級企業進駐，而溪北轉運站開發案將成為新莊副都心邁向國際化城市的最後一塊拼圖。

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▲▼ 。（圖／業者提供）

▲新北產業園區A3站重量級建設蓄勢待發，未來將導入大量就業人口，緊鄰的新莊副都心房市看好。（圖／翻攝自新北市政府）

新莊副都心開發已相對飽和，整體開發率達6~7成，但仍有許多商辦大樓正在興建中，再加上緊鄰的新北產業園區，未來區域進駐的辦公人口預計呈現大幅度成長，將再推升住宅市場需求，房市展望備受看好。

光是目前來看，新莊副都心住宅市場就已供不應求，由於自住率高，中古市場待售量體小，此外素地已所剩不多，新推案量體小，像是去年「國泰曦．」就繳出相當快速的亮眼銷售成績，躍上媒體版面，引發熱議，顯示出剛需買盤對新莊副都心的高度認同。

價格方面，新莊副都心成交單價行情已站上8字頭。據市調觀察，目前新莊副都心線上具有一定規模的個案僅有2場，分別為「春城麗都」以及「國王大道KING PARK」；前者為住商混合建案，辦公室成交單價達72~75萬元、住宅開價也來到8~9字頭，顯見區域住宅新案的稀有性及價值性，後者為區域罕見的大面積開發、純住宅建案，短短約半年時間已揭露上百筆交易，目前每坪均價81.5萬元，銷售反應佳。

房地產專家表示，在重大建設利多、辦公人口持續增多的趨勢中，新莊副都心的購屋需求勢必大增，而房市供給量有限，最終就會反映到價格上，未來還有中悅等指標住宅案將推出，區域新案房價坐8望9已成必然。

房地產專家強調，新莊副都心既有機能成熟，同時具備重大建設、人口紅利，其中純住宅可說是稀有中的稀有，其住宅地位為頭前重劃區、舊市區、塭仔圳等區無法比擬，而當前新莊副都心線上唯一一場純住宅新案即為「國王大道KING PARK」，該案位於中原路、昌德街，屬於新莊副都心黃金級地段，基地面積廣達1346坪，規劃15~22坪2房、23~28坪3房，具低總價優勢。

關鍵字：新莊新莊副都心溪北轉運站宏匯二期國王大道

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