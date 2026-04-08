建商違約噴16倍！42%看跌房價！　專家揭「房價回檔」信號

▲房市雜音不斷，不少民眾開始看跌房價，靠高科技AI產業撐起來的房市，會GG嗎？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

房市雜音不斷，不少民眾開始看跌房價，靠高科技AI產業撐起來的房市，會GG嗎？最新一集《地產詹哥老實說》節目邀請馨傳不動產智庫執行長何世昌與《CWC財商講堂》主理人C大解析，直言目前房市確實降溫，但難全面崩盤。

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根據房仲業者調查，已有42%民眾看跌未來一季房價。內政部資料也顯示，去年第4季建商倒閉糾紛案件數激增16倍，集中在台南，靠高科技AI產業撐起來的房市，會GG嗎？

何世昌指出：「所謂16倍暴增，來自過去基期過低，實際並非大量建商同時倒閉，而是少數建商出問題，導致多戶購屋者同時申訴，金管會資料顯示，去年底建商貸款違約率僅約0.12%，明顯低於銀行整體平均，尚難稱得上倒閉潮。」

至於外界擔憂AI與股市泡沫是否會拖累房市，何世昌認為：「現今AI產業與2000年網路泡沫不同，多數企業具備實質獲利與長期需求，屬於新型基礎建設，股市震盪屬於正常修正，與房市同步泡沫化的機率不高。」

C大也指出：「台灣房市結構性防禦強，包括嚴格房貸審核與全球偏低的違約率，不容易出現系統性崩盤。」

▲現今AI產業與2000年網路泡沫不同，多數企業具備實質獲利與長期需求，屬於新型基礎建設。（圖／記者湯興漢攝）

價格表現上，央行連續打房確實讓交易量大幅下滑，但房價並未出現全面重挫。何世昌表示：「房市向來是量先價行，量縮意味市場進入修正期，但只要就業與經濟未出現重大問題，房價多為緩步回調。」

何世昌也直言：「期待房價一次性大跌5成並不現實，能出現1至2成修正，已屬難得的談價空間。」

近期市場出現建商「讓利銷售」現象，C大指出：「多數仍以送裝潢、家電或調整付款條件為主，真正明顯降價的建案屬少數，但只要價格到位，房子就賣得掉，顯示市場並非沒有買氣。」

▲何世昌（右）表示，現階段議價時可從行情9折左右開始談。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

給首購族的建議，何世昌提醒：「現階段應善用實價登錄比價，議價時可從行情9折左右開始談，並審慎檢視建商背景、履約保證機制與過往推案紀錄，避免誤踩爛尾樓風險。」

C大也強調：「買房應以自住需求為核心，只要價格合理、負擔得起，市場降溫反而增加談價優勢，不必被短期悲觀訊息嚇退。」