20年後「什麼房子」還賣得掉？網點名這幾種先別碰：便宜≠好脫手

▲ 原PO求問，1500萬的預算，如何在雙北買到未來好脫手的房子？（示意圖／取自pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

買房是人生大事，但若選錯房子，未來能不能順利脫手、換屋是個問題。就有一名網友求問，若是先求有再求好，到底該怎麼挑一間「不貴又好賣」的房子，才不會多年後卡在手上賣不掉。話題也引發不少討論。

該名網友在PTT home-sale板以「如何選一間好脱手的房？」為題發文，表示多數人未來有換房的可能，一開始可能抱持著「先求有再求好」的心態，但未來很大的概率會被割韭菜「脫不了手」，在此情況下連跳樓拍賣都不見得有人接，更別說要換房了。

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原PO認為，現在買房除了自住外，也應考慮之後是否容易轉手，「要不貴又好脫手的？真的很挑戰」。他點出4類物件是他想避開：

1. 40年以上、巷弄窄小的公寓

這種的進出不便外，也容易龍蛇雜處。

2. 偏遠重畫區

機能不完備、交通也不便，不知道發不發展的起來，少子化中也很有可能胎死腹中，變成鬼城。

3. 手槍宅、鳥籠宅、一層12戶大鍋宅

認為這種房根本就是幫你偽裝成富人的奴隸宅。

4. 工業宅、事務所

因為不是很確定未來能不能當住宅，因此先持保留態度。

他進一步設下條件，假設是小資族、總價1500萬元，想在雙北購屋，詢問大家「該怎麼選一間放眼20年後仍有機會脫手的房子」。

貼文一出立即引發熱議，網友聚焦在幾個關鍵，包括地段、交通、機能、是否靠近捷運或醫療資源，以及重劃區未來到底還有沒有發展空間。

有網友認為，好脫手的房子其實很單純，就是地段與自住需求夠強，「近捷運站 概率一釋出馬上就脫手」、「你自己想不想住就是答案」、「3.4只要符合好地段 近捷運 一樣有人買單」、「求20年後還穩的話 就找一定不會倒的科技大廠或大醫院吧」、「其實就是自己自住需求最強的」、「1.便宜 2.地段 其他都可以捨棄」。

也有不少人認為，預算與條件本來就很難兼得，「便宜+熱門 = 空集合」、「定價在1500好了 小資族能選的 又不踩雷 真的很難」、「1500還是234集合呀」、「雙北1500...新房幾乎不可能，只能買中古的」、「1500你也只能買到林口醒吾那邊了」、「現在還在準備的重劃區確實有可能發展不完」、「現在學校也不行惹 醫院附近的小宅吧」。