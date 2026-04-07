「公寓樓梯間竟掛室外機」誇張畫面曝　師傅開罵：錢不是這樣賺

▲公寓樓梯間掛室外機。（圖／翻攝爆料公社二社）



網搜小組／劉維榛報導

一名住戶貼出公寓照片，只見狹窄樓梯間竟掛著一台冷氣室外機，讓原PO求問是否能檢舉。貼文曝光後引發千人開噴，認為不只有礙觀瞻，夏天熱氣回竄更令人抓狂，最讓人憂心的是恐妨礙逃生動線，紛紛喊話趕快撥打1999通報處理。事實上，基隆曾出現類似案例，市府以未影響逃生路線為由，認定並未違法。

一名網友在臉書社團《爆料公社二社》貼出一張照片，見公寓樓梯間內部空間狹小，一台大型冷氣室外機被固定在牆面上方，正下方還擺放雜物箱，這讓原PO無奈求問，地點位在桃園某公寓，「請問這是否能檢舉？」

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文章曝光後，引發千名網友開噴，「這有點扯欸」、「不美觀就算了，夏天樓梯間熱死，而且還有安全疑慮」、「樓梯間熱死，冷氣也不會冷，越吹越熱，浪費電」、「看過離譜的，倒是沒看過這麼離譜的」、「技師居然也就願意裝」、「我還看過放在公用梯的外牆」、「笑死，之前看到裝熱水器就算了，居然還有室外機」、「還有看過裝窗型的」。

不少人力挺趕快檢舉，「阻礙消防，檢舉他」、「檢舉吧不用說了，讓他花錢消災，不然就是違法」、「現階段大廈公寓的安全逃生通道查得很嚴謹，舉報吧」、「直接通報1999檢舉即可」。

留言串之中，一名從事空調行業的網友也怒批，「我覺得裝的人跟屋主腦子進水很嚴重，錢不是這樣硬賺的，要有公德心！」

基隆類似案例！市府勘查認定未違法



事實上，去年基隆某公寓樓梯間就曾安裝一台窗型冷氣，工程行連續運轉8小時，不僅噪音擾人，熱氣更不斷向內竄，且一裝就是20年，讓其他住戶長期苦不堪言。據《EBC東森新聞》報導，基隆市府勘查後認定，冷氣裝設位置未影響逃生路線，初步判定並未違法。

不過，律師李育昇提醒，若要在外牆加裝冷氣室外機，必須事先取得區分所有權人的同意，未經同意擅自裝設，恐涉及違法，並可能侵害其他住戶的權益。