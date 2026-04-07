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舊青安也開查！　她自住6年「才租1年」被追討利息、重談貸款

▲▼高雄,房價,1字頭,大樹區,華廈,公設比低,人口紅利 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新青安亂象頻傳，清查效應延燒至舊青安。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

新青安亂象頻傳，清查效應延燒至舊青安。民眾2018年購屋，前6年皆為自住，直到2025年才出租1年，卻突然遭銀行追討補貼利息，讓她相當無奈，直言當年跟著建商整批貸，如今不只面臨補貼被追回，還得重新面對貸款條件與資金壓力。

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近年新青安轉租、人頭戶等違規亂象頻傳，財政部已要求公股銀行加強清查，範圍也擴大到舊青安，連過去核貸的案件都一併納入檢視。

有民眾T小姐直言，她在2018年首次購屋，前6年皆為自住，直到2025年才出租1年，卻突然遭銀行發文要追討她的舊青安貸款補貼利息，讓她相當無奈，直言首購族根本不懂各種貸款方案差異，當年也是跟著建商整批貸，如今不只補貼被追回，銀行還要求她要重新選擇貸款方案，在目前利率環境下，房貸負擔明顯加重。

另一位Y先生也透露，他是在2017年購屋，使用青年安心成家方案，就是俗稱的舊青安，他表示，當初看到的申貸條件只有提到「要自住」，合約內容並沒有出租會被追回利息，加上當時也沒有簽相關自住切結書，出租後也遇到銀行追繳補貼利息，他最後仍選擇直接補繳，沿用舊貸款條件。

宏國地政地政士楊翊晟表示，舊青安與新青安雖同屬政策性房貸，但制度重點有明顯差異。青年安心成家購屋優惠貸款自2010年12月開辦，舊制最高貸款額度為800萬元、最長貸款年限30年、寬限期最長3年。

▲▼高雄,小宅,2房,套房,租金,房價,權威物業 。（圖／記者張雅雲攝）

▲不管新舊青安，政策本質都是希望幫助沒有房子的民眾自住，而不是拿來投資或出租。（示意圖／記者張雅雲攝）

而2023年8月1日起上路的新青安精進方案，則將貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期拉長至5年，並加碼政府利息補貼，同步強化貸前審核、貸後查核、自住切結書等管理措施。

楊翊晟提醒，其實不管新舊青安，政策本質都是希望幫助沒有房子的民眾自住，而不是拿來投資或出租。他建議，如果一開始就有打算未來可能出租，實務上就不適合申請青安貸款，而應直接選擇一般首購房貸。因為青安有使用限制，一旦用途改變，後續風險反而更高；一般首購雖然利率沒有補貼，但使用彈性較大，反而比較單純。

另外，他也指出，若是6到7年前購屋的屋主，隨著近年房價上漲，銀行重新鑑價後，多半已有增值空間，確實有機會透過轉貸或增貸取得較多資金。不過他也提醒，房子變值錢不代表一定貸得到，銀行還是會看收入與負債狀況，如果收支比過高，仍可能出現「鑑價提高，但貸款成數不滿」的情況。

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關鍵字：青安貸款貸款補貼首購族房貸利息銀行追繳

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