AI旋風帶旺北士科　味丹拋售5800坪地「開價比輝達貴3倍」

▲輝達AI旋風讓北士科大咖地主「坐不住了」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）以122億元拿下北士科50+20年地上權，土地面積約1.1萬坪。輝達AI旋風也讓周圍大咖地主「坐不住了」，味丹集團握有2塊土地，面積約5800坪委託出售，市價約170億元，換算回單價比輝達「貴3倍」。

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今（7日）戴德梁行舉行季報記者會，但被稱為「空頭總司令」的董事總經理顏炳立突缺席，理由是有私人行程及讓其他同仁多曝光。

戴德梁行統計Q1商用不動產市場統計在AI產業擴產需求強勁帶動下，單季交易金額達1000億元，創下歷史新高紀錄。土地方面交易量475億元，產業及壽險躍居市場主角，輝達以122億與台北市政府順利簽訂北士科T17、T18地上權契約，成為本季最大宗土地交易。

在輝達效益下，北士科土地成為市場焦點。過去被視為「輝達預備方案」的土地包括新洲美段86、87、88、89地號土地，其中88地號土地面積1676坪，由味丹集團持有，釋出到市場上找買家。

事實上，隔壁的新洲美段90、91地號也由味丹集團持有，該土地面積共計4200坪，而加上88地號土地，總計5876坪。據了解，這兩塊地約在去年Q4委託戴德梁行，採議價有意出售。

▲味丹持有的北士科兩塊土地委託戴德梁行有意出售，市場估價值達170億元。（圖／記者項瀚攝）

價格方面，戴德梁行並未透露，但以市場行情單價300萬元計算，味丹這兩塊北士科土地價格高達170億元。而輝達50+20年的地上權T17、18基地，面積1萬1767坪，換算單價約104萬元。

戴德梁行資本市場部董事陳威霖表示：「味丹持有這兩塊土地多年，我們討論了很久，原本較為觀望的心態在輝達落腳北士科後，決定釋出，這段時間土地詢問度高，約雙位數組別洽談，科技業、金融保險業比例約各半。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「價格高，就是北士科土地、辦公室去化的最大挑戰，對土地買方科技廠來說，可以選擇地上權或價格較低的工業地，而至於辦公室產品，租金價碼上不來，與價格形成脫鉤，成為開發商審慎評估的主因之一。」

黃舒衛表示：「土地價格隱含未來加工後的最終銷售價格，裡面有時間成本、公共及民間投資的資本化效果，但對比目前市場的現貨，在產業、基礎建設還未到位的狀況下，高價的麵粉原料價格與架上的麵包價差，需要更強的信心與利多訊息消化。」

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