曾逼走赤鬼牛排！　公益路店王健身房「連假突開拆」

記者陳筱惠／台中報導

公益路精華地段大搬風，繼知名義式餐館祭出頂讓訊息後，對角過去曾是知名「赤鬼牛排」、現任健身房的大型指標角間，連假時突然開拆，一連2間店都有異動，也讓話題登上媒體版面。

《地產詹哥老實說》EP303／台積宅是投資客獵場？年薪300萬工程師也喊貴 專家點真實市況





▲公益路過去曾是知名「赤鬼牛排」、現任健身房的大型指標角間，連假時突然開拆。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於公益路大墩路口，多年前曾是「赤鬼牛排」的角店，在2018年時傳出將月租80萬元一次漲至120萬元，讓店家憤而出走，而後續該店面空租10個月後，房東降租，降回70~80萬元，也迎來「World Gym」旗下「FITZONE」進駐。

2019年底，房東轉手交易該店面，以帳面賠售2178萬元、總價8.7億元出售給現任屋主，經查，買方東盛資本不僅具有醫療器材背景也有健身器材相關背景。

▲實際走訪，現場除了拆除作業，也有疑似裝修作業，據周邊民眾表示，聽說下一手是餐飲業者，等於是無縫銜接。（圖／記者陳筱惠攝）

如今該店面已有機具進出拆除相關看板，對此，World Gym品牌公關經理廖容瑩則表示：「該據點在3月31日已經將所有課程告一段落，將遷移至距離不遠的文心家樂福，也在4月1日就開始陸續移動。由於「FITZONE」的設定就像是教室概念，會員從街邊店移動到量販店，好處是場地比較大，更多設備設施可使用，對會員來說是權益擴張。」

資深房仲謝兒政則分析：「該地點是公益商圈最精華的一段，公益路分三個等級，餐飲業最多店的話是輕井澤也就是該區段，之後往環中路延伸，租金檔次不同，最精華區域單坪的租金效應上看5000元。」

實際走訪，現場除拆除作業，也有疑似裝修作業，據周邊民眾表示，聽說下一手是餐飲業者，等於是無縫銜接。

謝兒政認為：「要在公益路立足，不可僅僅以單店經營思維，更多的是廣告效益以及未來展店到其他商圈的考量，不太能計算盈虧，以健身房來說，一次消費即是年費月費，用商圈人潮人流來說，量販店有著更優的停車問題，這個地方還是最適合還是餐飲業。」



不過有趣的是，經知情人士透露，現任地主非常低調也相當有實力，除了佈局公益路，文心路市政路也有佈局，過去也曾有大型建商與之相談合建事宜，最終仍是吃了閉門羹。

▲公益路店王更迭。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP303／台積宅是投資客獵場？年薪300萬工程師也喊貴 專家點真實市況