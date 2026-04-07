ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

從補助、共識到施工風險　老公寓加裝電梯的5道關卡

全台屋齡30年以上住宅已突破554萬戶，占比近6成，密集的老公寓正掀起居住革命。

▲全台屋齡30年以上住宅已突破554萬戶，占比近6成，密集的老公寓正掀起居住革命。

圖文／鏡週刊

對多數老公寓而言，都更往往是一場漫長且充滿變數的等待。在開發條件受限、住戶整合不易的現實下，越來越多人開始尋找「不靠都更」的改善方案。在政策推動與補助加碼下，「加裝電梯」成為老屋續命的可行選項。不過，從能不能蓋、補助拿多少，到住戶是否能達成共識、資金如何籌措與工程風險控管，背後仍有層層門檻。若想順利推動，一步都不能少。

近年北市府推動「都更八箭」，其中第五箭「電梯加碼辦」，能為自宅蓋電梯、在熟悉的家中住到老，最受民眾歡迎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據北市府都更處統計，2015年開辦「整建維護得來速套餐ABC」，其中專為老舊公寓增設電梯的補助方案套餐B，申請最踴躍，截至2026年2月底，受理申請167案，完工64案。

新北市民眾諮詢量更是驚人，新北市府都更處更新推廣科科長洪雯君表示，統計至今年2月底，整建維護諮詢案量達2,480件，整維說明會場次累積舉辦337場；顯示老公寓翻新的需求持續升溫。

新北市都更處科長洪雯君提醒，增設電梯補助採「先出後補」，住戶仍應做好金流評估。

▲新北市都更處科長洪雯君提醒，增設電梯補助採「先出後補」，住戶仍應做好金流評估。

補助金額提高，成為老公寓原地續命的最大動力，例如北市府老舊公寓增設電梯（套餐B）的補助上限，從早期200萬元調高至目前的300萬元，補助比例為總工程經費的50％，若是位於策略區域的景觀軸帶，補助比例甚至高達8成、上限480萬元。

評估一：要裝設電梯　得有法定空地　　

但補助再高，也不是每棟公寓都能蓋電梯，民眾第一件事不是送件申請，而是判斷「能不能做」。「很多民眾以為只要是空地就能蓋電梯，其實不然，這塊地必須是『自己的』，自家公寓踏出大門，如果是騎樓，那就完全不能蓋電梯。」誼昌工程老闆李昌浩說。

增設電梯首先要考量法定空地，基本預留空間需達2.1公尺見方。圖為施工中的外掛式鋼構電梯井。

▲增設電梯首先要考量法定空地，基本預留空間需達2.1公尺見方。圖為施工中的外掛式鋼構電梯井。

乍看之下，騎樓是自家門口的一部分，不過，以法規來看，騎樓屬於公眾通行空間，即使產權屬於住戶，但是使用上仍然必須保持通行，不能占用或是封閉。

台北市都更處更新工程科科長陳俊全強調，公寓蓋電梯的首要條件就是「法定空地」夠不夠，「不是每一棟公寓都能蓋電梯，因為公寓都是增設『外掛式』電梯，必須設在法定空地內。」陳俊全解釋，法定空地的最外緣是基地界線，也就是水溝蓋的位置。

「要在不超出界線、不侵占道路的情況下，為公寓裝設電梯，我們以『2.1公尺乘以2.1公尺』為基本空間標準。」換句話說，從公寓住家大門口到水溝蓋的距離，至少要210公分以上才能蓋電梯，陳俊全建議民眾可調閱竣工圖確認，或直接致電雙北政府都更處，由專人現場勘查。

評估二：補助拿多少　地段決定差額

確認自家公寓能蓋電梯，接著要「翻地圖」，「如果位在台北市的『策略地區』，補助比例會直接跳升到80％。」陳俊全指出，這條「景觀軸帶」包含台北車站到南港車站的帶狀區域，以及北車到士林捷運站所形成的L型軸帶。

再看新北市部分，每案最高補助300萬元，另視個案提高法定停車位折繳代金獎助金最高40萬元，共340萬元；補助比例上限則為45％。

老屋翻新補助讓民眾不必等待都更，就能改善居住品質且提升資產價值。圖為說明會上民眾諮詢政府人員。

▲老屋翻新補助讓民眾不必等待都更，就能改善居住品質且提升資產價值。圖為說明會上民眾諮詢政府人員。

至於雙北以外的民眾，以中央補助為首選，剛拍板上路的內政部「老宅延壽機能復新計畫」，只要屋齡三十年以上的公寓，室外的增設電梯、立面修繕等八項，每項最高補助六五％，每一棟最高九六○萬元，室內空間也能補助，例如增設無障礙設施等，每戶最高二十萬元，家有六十五歲以上的長者、中低收入戶等「高齡弱勢戶」可加碼至三十萬元。

評估三：能不能蓋成　住戶需有共識

增設電梯要蓋得成，重點不在錢，而在「心」。陳俊全指出，北市同意門檻已經放寬，公寓不一定要成立管委會，只要取得所有權人二分之一（過半）同意即可。

台北市都更處更新工程科科長陳俊全指出，「整維得來速」政策提供A、B、C等3種補助方案，民眾可依需求選擇。

▲台北市都更處更新工程科科長陳俊全指出，「整維得來速」政策提供A、B、C等3種補助方案，民眾可依需求選擇。

實務上，二樓住戶常是最大的「魔王關」，「二樓鄰居都說自己用不到電梯，為什麼要出錢？」為了推動自家公寓也能裝上電梯，家住新北市中和圓通路的王茂年自創「樓層權重公式」，二樓權重設為1.1，三樓1.2，四樓1.3，五樓1.4。（一樓不參與）

另外，住在台北市信義富台社區的陳連壽，則是用「權狀增值」說服鄰居：「增設電梯之後，會新增約八坪的公設，依法分回給同意戶，每戶權狀大約增加一坪；同時，房價也會因為電梯加持而上升。」

評估四：準備多少錢　先出後補盤算

無論中央或地方，補助模式都是「先出後補」，住戶要先掏腰包湊錢施工，完工後申請補助，政府才會撥款，撥款也並非全額補助，若以電梯造價600萬元計算，政府補助最高480萬元，住戶仍需自籌120萬元。因此住戶都要先做好金流評估。

以王茂年住家例子來看，當初申請「電梯特快車」方案，補助320萬元，但電梯造價488萬元，依據「樓層權重」出資法，每戶電梯工程費用為二樓107萬元、三樓117萬元、四樓127萬元及五樓137萬元。（一層兩戶，每戶再依樓層除以二）

另外，前期要先支付建築施工圖37.2萬元，山坡地住宅要依法規做「水保評估」6萬元，由同意戶8戶分攤，每戶要再掏錢5.4萬元。所以算下來，住在五樓的王茂年就必須出資73.9萬元（等於68.5萬元加5.4萬元）。

評估五：怎麼避踩雷　抓好付款節奏

當資金與人心都到位，進入工程階段，才是專業考驗的開始。王茂年回憶，這五年抗戰中，他看過報價最貴，也碰過要求「簽約30％、開工30％、機坑完成30％」的營造廠。

「前期付款比例太高，在工程驗收前就付掉90％的錢，萬一廠商倒閉或工程瑕疵，我們住戶怎麼辦？」王茂年奔走多家營造廠，以簽約5％、開工5％，後續按施工進度收款的條件支付，「白紙黑字寫在合約中，一期一期支付，住戶負擔不會太大。」

等都更，可能是動輒十年以上的未知路；但自家蓋電梯，卻是一條可以自己啟動的選項。而一部電梯，改變的不只是上下樓的便利，是整棟老公寓的價值，甚至是長輩晚年的自由。


更多鏡週刊報導
理財專題（上）／等不到都更　老屋續命之路

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

安平5期263坪地1.26億成交　建商搬現金卡位豪宅區

台南安平五期再現建商卡位，該區具地段優勢，已吸引不少建商插旗，為台南新興豪宅聚落。根據實登，去年9月有263坪住5用地，以1億2632.4萬元成交。據查，買家為鉅耀建設以現金入手。信義房屋專家表示，5期土地若能興建大樓，地價達80~90萬元。

45分鐘前

台中科技廊道2.0成形　在地：中科新貴買房朝1區看齊

中科二期持續推進，北台中后里、大雅、潭子一帶的產業園區投資動能同步升溫，新廠接連到位，逐步串起「台中科技廊道2.0」。在大量科技與製造業進駐下，市調估算可望帶來超過6000名就業人口，也連帶推升周邊住宅需求。

2小時前

AI旋風帶旺北士科　味丹拋售5800坪地「開價比輝達貴3倍」

輝達（NVIDIA）以122億元拿下北士科50+20年地上權，土地面積約1.1萬坪。輝達AI旋風也讓周圍大咖地主「坐不住了」，味丹集團握有2塊土地，面積約5800坪委託出售，市價約170億元，換算回單價比輝達「貴3倍」。

3小時前

從補助、共識到施工風險　老公寓加裝電梯的5道關卡

對多數老公寓而言，都更往往是一場漫長且充滿變數的等待。在開發條件受限、住戶整合不易的現實下，越來越多人開始尋找「不靠都更」的改善方案。在政策推動與補助加碼下，「加裝電梯」成為老屋續命的可行選項。

4小時前

「人屋雙老」等不到都更　老屋續命之路

台灣已邁入超高齡社會，2025年65歲以上人口突破20％；而與人口一起老去的，還有房子。內政部統計，全台屋齡30年以上住宅已超過554萬戶，占整體住宅近6成，其中4至5層樓無電梯公寓多達200萬戶。

4小時前

曾逼走赤鬼牛排！　公益路店王健身房「連假突開拆」

公益路精華地段大搬風，繼知名義式餐館祭出頂讓訊息後，對角過去曾是知名赤鬼牛排、現任健身房的大型指標角間，連假時突然開拆，一連2間店都有異動，也讓話題登上媒體版面。

4小時前

房市現U型反轉　大咖建商總座認：現在姿態最軟

手握超過2百億推案量的豐邑集團，2026年正式啟動「千億佈局」計畫，豐邑集團總經理邱崇喆指出，2026年全集團預計交屋量上看2800戶，市場呈現Ｕ型反轉跡象，自住客可以出手，因為「現在是建商最軟的時刻。」

4小時前

舊青安也開查！　她自住6年「才租1年」被追討利息、重談貸款

新青安亂象頻傳，清查效應延燒至舊青安。民眾2018年購屋，前6年皆為自住，直到2025年才出租1年，卻突然遭銀行追討補貼利息，讓她相當無奈，直言當年跟著建商整批貸，如今不只面臨補貼被追回，還得重新面對貸款條件與資金壓力。

5小時前

「公寓樓梯間竟掛室外機」誇張畫面曝　師傅開罵：錢不是這樣賺

一名住戶貼出公寓照片，只見狹窄樓梯間竟掛著一台冷氣室外機，讓原PO求問是否能檢舉。貼文曝光後引發千人開噴，認為不只有礙觀瞻，夏天熱氣回竄更令人抓狂，最讓人憂心的是恐妨礙逃生動線，紛紛喊話趕快撥打1999通報處理。事實上，基隆曾出現類似案例，市府以未影響逃生路線為由，認定並未違法。

6小時前

漢神洲際10日開幕　14期建設利多外掛「超巨蛋」

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT案已啟動招商說明，中信集團旗下台灣人壽率先遞交投資可行性評估報告，整體投資規模上看600億元；消息宣布的同時，也帶動周邊房市一線生機，更有業者跟進選擇正式動工。

7小時前

【富邦新三振舞】李珠珢一跳全場心情都變好了????

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

修好電梯竟賴帳！社區見戳章竟回..

日本百貨「熄燈潮」蔓延　全國店..

開除濕機「人不能在同空間？」　..

社宅垃圾回收只開5小時　北市試..

「室外機裝在樓梯間」畫面傻眼　..

不少老一代「房好幾間」卻過超省..

工程師怨「收入都進房東口袋」　..

舊青安也開查！　她自住6年「才..

曾逼走赤鬼牛排！　公益路店王健..

「斜槓房仲」早外送、午賣房、晚..

ETtoday房產雲

最新新聞more

安平5期263坪地1.26億成..

台中科技廊道2.0成形　在地：..

AI旋風帶旺北士科　味丹拋售5..

老公寓加裝電梯的5道關卡

等不到都更　老屋續命之路

曾逼走赤鬼牛排！　公益路店王健..

房市現U型反轉　大咖建商總座認..

舊青安也開查！　她自住6年「才..

「室外機裝在樓梯間」畫面傻眼　..

漢神洲際10日開幕　14期建設..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366