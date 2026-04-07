從補助、共識到施工風險　老公寓加裝電梯的5道關卡

▲全台屋齡30年以上住宅已突破554萬戶，占比近6成，密集的老公寓正掀起居住革命。

圖文／鏡週刊

對多數老公寓而言，都更往往是一場漫長且充滿變數的等待。在開發條件受限、住戶整合不易的現實下，越來越多人開始尋找「不靠都更」的改善方案。在政策推動與補助加碼下，「加裝電梯」成為老屋續命的可行選項。不過，從能不能蓋、補助拿多少，到住戶是否能達成共識、資金如何籌措與工程風險控管，背後仍有層層門檻。若想順利推動，一步都不能少。

近年北市府推動「都更八箭」，其中第五箭「電梯加碼辦」，能為自宅蓋電梯、在熟悉的家中住到老，最受民眾歡迎。

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據北市府都更處統計，2015年開辦「整建維護得來速套餐ABC」，其中專為老舊公寓增設電梯的補助方案套餐B，申請最踴躍，截至2026年2月底，受理申請167案，完工64案。

新北市民眾諮詢量更是驚人，新北市府都更處更新推廣科科長洪雯君表示，統計至今年2月底，整建維護諮詢案量達2,480件，整維說明會場次累積舉辦337場；顯示老公寓翻新的需求持續升溫。

▲新北市都更處科長洪雯君提醒，增設電梯補助採「先出後補」，住戶仍應做好金流評估。

補助金額提高，成為老公寓原地續命的最大動力，例如北市府老舊公寓增設電梯（套餐B）的補助上限，從早期200萬元調高至目前的300萬元，補助比例為總工程經費的50％，若是位於策略區域的景觀軸帶，補助比例甚至高達8成、上限480萬元。

評估一：要裝設電梯 得有法定空地

但補助再高，也不是每棟公寓都能蓋電梯，民眾第一件事不是送件申請，而是判斷「能不能做」。「很多民眾以為只要是空地就能蓋電梯，其實不然，這塊地必須是『自己的』，自家公寓踏出大門，如果是騎樓，那就完全不能蓋電梯。」誼昌工程老闆李昌浩說。

▲增設電梯首先要考量法定空地，基本預留空間需達2.1公尺見方。圖為施工中的外掛式鋼構電梯井。

乍看之下，騎樓是自家門口的一部分，不過，以法規來看，騎樓屬於公眾通行空間，即使產權屬於住戶，但是使用上仍然必須保持通行，不能占用或是封閉。

台北市都更處更新工程科科長陳俊全強調，公寓蓋電梯的首要條件就是「法定空地」夠不夠，「不是每一棟公寓都能蓋電梯，因為公寓都是增設『外掛式』電梯，必須設在法定空地內。」陳俊全解釋，法定空地的最外緣是基地界線，也就是水溝蓋的位置。

「要在不超出界線、不侵占道路的情況下，為公寓裝設電梯，我們以『2.1公尺乘以2.1公尺』為基本空間標準。」換句話說，從公寓住家大門口到水溝蓋的距離，至少要210公分以上才能蓋電梯，陳俊全建議民眾可調閱竣工圖確認，或直接致電雙北政府都更處，由專人現場勘查。

評估二：補助拿多少 地段決定差額

確認自家公寓能蓋電梯，接著要「翻地圖」，「如果位在台北市的『策略地區』，補助比例會直接跳升到80％。」陳俊全指出，這條「景觀軸帶」包含台北車站到南港車站的帶狀區域，以及北車到士林捷運站所形成的L型軸帶。

再看新北市部分，每案最高補助300萬元，另視個案提高法定停車位折繳代金獎助金最高40萬元，共340萬元；補助比例上限則為45％。

▲老屋翻新補助讓民眾不必等待都更，就能改善居住品質且提升資產價值。圖為說明會上民眾諮詢政府人員。

至於雙北以外的民眾，以中央補助為首選，剛拍板上路的內政部「老宅延壽機能復新計畫」，只要屋齡三十年以上的公寓，室外的增設電梯、立面修繕等八項，每項最高補助六五％，每一棟最高九六○萬元，室內空間也能補助，例如增設無障礙設施等，每戶最高二十萬元，家有六十五歲以上的長者、中低收入戶等「高齡弱勢戶」可加碼至三十萬元。

評估三：能不能蓋成 住戶需有共識

增設電梯要蓋得成，重點不在錢，而在「心」。陳俊全指出，北市同意門檻已經放寬，公寓不一定要成立管委會，只要取得所有權人二分之一（過半）同意即可。

▲台北市都更處更新工程科科長陳俊全指出，「整維得來速」政策提供A、B、C等3種補助方案，民眾可依需求選擇。

實務上，二樓住戶常是最大的「魔王關」，「二樓鄰居都說自己用不到電梯，為什麼要出錢？」為了推動自家公寓也能裝上電梯，家住新北市中和圓通路的王茂年自創「樓層權重公式」，二樓權重設為1.1，三樓1.2，四樓1.3，五樓1.4。（一樓不參與）

另外，住在台北市信義富台社區的陳連壽，則是用「權狀增值」說服鄰居：「增設電梯之後，會新增約八坪的公設，依法分回給同意戶，每戶權狀大約增加一坪；同時，房價也會因為電梯加持而上升。」

評估四：準備多少錢 先出後補盤算

無論中央或地方，補助模式都是「先出後補」，住戶要先掏腰包湊錢施工，完工後申請補助，政府才會撥款，撥款也並非全額補助，若以電梯造價600萬元計算，政府補助最高480萬元，住戶仍需自籌120萬元。因此住戶都要先做好金流評估。

以王茂年住家例子來看，當初申請「電梯特快車」方案，補助320萬元，但電梯造價488萬元，依據「樓層權重」出資法，每戶電梯工程費用為二樓107萬元、三樓117萬元、四樓127萬元及五樓137萬元。（一層兩戶，每戶再依樓層除以二）

另外，前期要先支付建築施工圖37.2萬元，山坡地住宅要依法規做「水保評估」6萬元，由同意戶8戶分攤，每戶要再掏錢5.4萬元。所以算下來，住在五樓的王茂年就必須出資73.9萬元（等於68.5萬元加5.4萬元）。

評估五：怎麼避踩雷 抓好付款節奏

當資金與人心都到位，進入工程階段，才是專業考驗的開始。王茂年回憶，這五年抗戰中，他看過報價最貴，也碰過要求「簽約30％、開工30％、機坑完成30％」的營造廠。

「前期付款比例太高，在工程驗收前就付掉90％的錢，萬一廠商倒閉或工程瑕疵，我們住戶怎麼辦？」王茂年奔走多家營造廠，以簽約5％、開工5％，後續按施工進度收款的條件支付，「白紙黑字寫在合約中，一期一期支付，住戶負擔不會太大。」

等都更，可能是動輒十年以上的未知路；但自家蓋電梯，卻是一條可以自己啟動的選項。而一部電梯，改變的不只是上下樓的便利，是整棟老公寓的價值，甚至是長輩晚年的自由。



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