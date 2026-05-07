浴室「整潔小習慣」險奪命！屋主嚇壞：用很久都沒事　消防員示警

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

浴室裡一個「整潔」的小習慣，竟差點釀成奪命火災。粉專「消防神主牌」分享案例，起火點竟是一條「對折並用束帶紮緊」的延長線，當電線被死折會導致內部銅絲斷裂、電阻升高，一旦接上吹風機等高功率電器，受損折點會迅速累積熱能導致融化起火。消防員直言，這種火災最可怕之處在於「外觀看起來太正常」，呼籲民眾立刻檢查家中電線，別讓收納習慣成為縱火元兇。

束帶紮太緊變「定時炸彈」 消防員揭真相：你只是還沒遇到

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消防員在現場發現，起火的延長線被對折成兩半，並用束帶紮得整整齊齊收在角落，上面還插著吹風機。屋主表示，這樣用很久了都沒問題；而消防員則嚴肅回應，「你只是還沒遇到而已。」

他進一步解釋道，電線內部是由細銅絲組成，當電線被「死折」超過90度，銅絲會逐一斷裂，導致截面積變小、電阻升高，電流強行通過窄道時產生的熱能會讓絕緣皮軟化、融化，最終在安靜無預警的情況下燒起來。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

三種收納大忌你有做嗎？電線壓家具、藏木盒最危險

除了電線折綁外，還有幾種日常收納大忌隱藏火災風險。許多人為了美觀，會將延長線塞進木製收納盒並蓋上蓋子，卻不知此舉會導致熱能無法散發而引發悶燒；此外，將電線壓在家具腳下長期負重，會造成內部銅絲斷裂，風險等同於死折電線。

至於插頭若長期插著不拔，縫隙積聚的灰塵在浴室潮濕空氣作用下，極易引發「積污導電」進而起火，這些看似細微的收納習慣，都是居家安全的隱形威脅。

救命三步驟！今天就回家檢查電線「順著弧度捲」

為了居家安全，消防員建議民眾立刻採取行動。首先，找出家裡所有折綁的電線並解開，應順著電線原本的弧度鬆鬆地捲成圓圈，並檢查折點是否有壓痕或變色。其次，季節性電器收納前應拔掉插頭，並用乾布擦拭接腳與電線，減少「積污導電」的風險。

最後，延長線應放在地板通風處，不要藏在家具後方或密閉縫隙，若非要用收納盒，也必須選擇有散熱孔的款式。