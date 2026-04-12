桃捷綠線北段將通車　沿線5年漲逾20%「1站還有1字頭」

▲桃園捷運綠線北段通車在即，沿線站點房價成為市場關注焦點。（圖／翻攝自桃園捷運公司）



記者項瀚／桃園報導

桃園捷運綠線北段通車在即，沿線站點房價成為市場關注焦點。觀察北段7站點房價，G14蘆竹中正北站、G15a菓林房價漲最多，5年漲超過5成。而房價最親民的是G15水尾，大樓平均單價還在1字頭。

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台灣房屋趨勢中心統計，近5桃園捷運綠線北段7個捷運站點方圓1公里內成交的電梯大樓物件，2025年身價最高的是G12蘆興埤站單價35.8萬元，其次為G11藝文特區34.8萬元，最親民的站點則為G15水尾單價18.8萬元。

至於5年來的房價漲幅，G14蘆竹中正北站上漲53.8%最多，另外G15a菓林也有5成以上漲幅。而其他站點最少也上漲了25%以上。

▲桃園捷運綠線北段站點5年間房價變化。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「捷運利多通常於通車當年漲幅最明顯，且買氣會從核心蛋黃區往外擴散到蛋白區，隨著機能逐漸到位，最終末端站也會被帶動。」

張旭嵐分析：「房價1字頭的G15水尾站，位於大園航空城發展軸線上，現階段生活機能仍待發展，商業氣息與人口密度不足，中古電梯大樓的供給也不多。」

不過，張旭嵐表示：「該站最大優勢是航空城計畫與機場產業帶動，未來隨就業人口導入，有機會逐步轉化為居住需求，加上目前房價基期相對低，具備長線補漲與佈局空間，適合看好產業前景的消費者提前布局。」

至於漲幅最高的G14蘆竹中正北站，台灣房屋南平直營店店長饒文華表示：「桃園捷運綠線G14蘆竹中正北站，房價比鄰近的藝文特區、南崁平實，加上站區有大規模土地開發與TOD規劃，並導入水岸公園與產業設施，提升通勤便利性與房市能見度。」

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業補充，桃園捷運綠線分2期工程推動，第一期G01站由八德區建德路出發，並於 G15b站規劃轉乘桃園機場捷運線；第二期路線起自G14站，分岔西沿大園區未來新闢道路直至機場線橫山站，並於G19站規劃轉乘桃園機場捷運線。

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