安平5期263坪地1.26億成交　建商搬現金卡位豪宅區

▲安平五期鄰近台南市政府、市議會，具有地段優勢，已吸引不少建商插旗。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

安平五期再現建商卡位，該區具地段優勢，已吸引不少建商插旗，為台南新興豪宅聚落。根據實登，去年9月有263坪住5用地，以1億2632.4萬元成交。據查，買家為鉅耀建設以現金入手。信義房屋專家表示，5期土地若能興建大樓，地價達80~90萬元。

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根據實登顯示，去年9月安平區1筆263.18坪住五用地，位於建平路，以總價1億2632.4萬元成交，換算土地單價約48萬元。據查，買家為鉅耀建設，且無貸款以現金入手，而該公司董事長陳福成也是台南知名臺邦建設集團董事長。

▲安平五期有台南市政府、市議會設立，區內街廓完整、道路規劃整齊。（圖／記者張雅雲攝）

至於後續開發動向，鉅耀建設低調表示，該筆土地取得時間不久，目前仍在評估階段，產品規劃與開案時程尚未定案。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，該地位於安平五期重劃區，該區有台南市政府、市議會設立，區內街廓完整、道路規劃整齊，且生活機能成熟，長期被視為台南指標性的住宅區之一，近年隨著建商持續進場，也逐步形成台南新興豪宅聚落。

▲安平區土地交易小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

張榮表示，該區土地價值關鍵在於「能否整合並開發大樓」。若基地條件完整、可規劃大樓產品，土地單價普遍可達每坪80~90萬元；但若基地規模不足、面寬或臨路條件受限，僅能開發透天產品，行情多落在4~5字頭，價差明顯。

目前區內屋齡5~10年的中古大樓，多數成交已站穩每坪35~40萬元，新案則普遍站上4字頭，個別具品牌或景觀優勢的個案，甚至有機會挑戰45萬元以上。

在地仲介分析，該筆土地以現階段條件來看，較偏向透天或華廈型產品開發，成交價格也大致符合區域行情。不過若後續有機會整合周邊透天基地，整體開發效益將明顯提升，也更能放大安平五期的地段優勢。

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