台中科技廊道2.0成形　在地：中科新貴買房朝1區看齊

▲中科二期持續推進，北台中后里、大雅、潭子一帶的產業園區投資動能同步升溫。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中科二期持續推進，北台中后里、大雅、潭子一帶的產業園區投資動能同步升溫，新廠接連到位，逐步串起「台中科技廊道2.0」。在大量科技與製造業進駐下，市調估算可望帶來超過6000名就業人口，也連帶推升周邊住宅需求。

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中科二期持續推進，北台中后里、大雅、潭子一帶的產業園區投資動能同步升溫，以潭子為例，還有2月正式啟用的「潭子聚興產業園區」，已確定22家企業進駐，預估年產值達50億元，創造逾1100個工作機會。此外，半導體封測大廠矽品精密也持續擴廠，后里廠規劃第4季試產，並同步啟動至少5000人的擴大招募。

▲全球第二大自行車高階零件廠速聯（SRAM）集團，亦在潭子投資逾百億元打造生產與研發基地，預計今年啟用。（圖／記者陳筱惠攝）



不只半導體，全球第二大自行車高階零件廠速聯（SRAM）集團，亦在潭子投資逾百億元打造生產與研發基地，占地約3.2萬坪，預計今年啟用，被視為區域指標企業之一。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「國道四號豐潭段通車後，后里至北屯的通勤時間明顯縮短，科技族不再只追求住在公司旁，反而更看重家庭採買、學區與整體生活機能，讓交通節點密集的北屯成為移居首選。」

目前區域指標個案包含距離潭子聚興產業園區車程10分鐘內的「大城吾界」、「遠雄樂元」、「永尚謙玥」，周邊量販、商場與捷運站等機能，生活條件成熟，仍保有山景與河岸視野，屬於相對稀缺的景觀條件。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠直言：「雖然中科二期與各產業園區持續釋出利多，但實際購屋力道仍受整體景氣與資金環境影響，也要考慮到交通、塞車等實際居住問題。」

▲距離潭子聚興產業園區車程10分鐘內的個案包含「大城吾界」、「遠雄樂元」、「永尚謙玥」。（圖／記者陳筱惠攝）

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