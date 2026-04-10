國際水岸星鑽特區　「百慶擎川」打造27層河景層峰御邸

圖、文／百慶擎川提供

對標台北信義計畫、台中七期發展格局，台南「星鑽特區」承接府城中西區百年繁華，更引領城市走向國際的現代化定位，百慶建設旗艦開發案「百慶擎川」，秉持「國際規格、在地溫度」理念，規劃指標性摩天建築，重新定義府城高端生活標準。

▲「星鑽特區」緊鄰運河的精華地段，位在中西區核心緊鄰中正商圈至台南火車站，打造具備國際水準的水岸商業廊道，成為台南邁向現代國際水岸城市的轉型指標。

南科園區讓世界看見台南這座城市的實力，從人文古都進化到科技新矽谷，人口的移入也帶動城市快速更新，中西區作為台南最熱鬧的核心地位，自古以來因人潮聚集與商業高度發展，成就百年不歇的鑽石生活圈，載運商傳的運河水岸，躍升國際河岸，「星鑽特區」開發計畫，成為迎接觀光新門戶，引領台南再迎下一個百年繁華。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中西區台南最早發展的區域之一，位居資產保值核心，擁有深厚歷史底蘊、文教學府與高度商業化的百貨商圈，新光三越台南新天地、武聖夜市、神農街、孔廟、河樂廣場，神農街、好市多、特力屋等⋯⋯便利生活垂手可及，同時擁有豐富綠意與水岸景觀，成就得天獨厚的宜居條件。

隨著近年台南人口移入增加，市政府也積極推動都市活化更新，於中西區核心推出唯一水岸重劃區「星鑽特區」計畫，加上金管會計畫以運河為核心，於中西區、安平區設置全台第二座「亞洲資產管理中心-台南專區」，金融與產業量大利多，為發展注入強大動能，更是帶動臺南城市邁向國際化的關鍵舞台。

政府重劃與公共建設的投入往往只是城市發展的起點，而大型指標建商的進場佈局，則被市場視為區域長線價值的重要風向球。「星鑽特區」坐落台南市中心最珍稀的12公頃完整開發基地，吸引遠雄、三發、百慶等知名建商陸續插旗，推出高質感水岸住宅產品。隨著品牌建商接連進駐，區域高端住宅聚落逐步成形，也讓星鑽特區備受市場矚目。

▲百慶建設積極佈局星鑽特區，新案 「百慶擎川」即將推出，基地座落金華新路與大涼路口，緊鄰河岸景觀第一排，規劃27層樓高雙塔建築，完工後將成為區域指標建案。

其中，在地深耕近40年的百慶建設，更取得區內超過3,500坪的最大規模土地，將打造「星鑽特區」最具指標性的水岸住宅地標，不僅看好區域長遠發展潛力，也展現長期深耕城市的決心與實力。

▲百慶擎川座落星鑽特區核心，規劃27層雙塔地標建築，導入耐震結構設計，兼具城市天際線視野與居住安全，打造兼容視野與生活品質的水岸層峰住宅。

熟悉府城人文底蘊與城市發展脈絡的百慶建設，選址於「自然、人文、都會」三軸交會核心，新案「百慶擎川」基地座落金華新路與大涼路口，緊鄰河岸景觀第一排，坐擁生態公園綠海視野。全案規劃27層雙塔地標建築，導入耐震結構設計，主力坪數44–56坪，以大尺度格局與全平面車位規劃，形塑兼具景觀、品質與舒適度的高端住宅產品，吸引高資產族群與品味買盤高度關注。

【百慶擎川】了解更多：https://go.hiyes.tw/8vz5h6