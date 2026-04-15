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環狀線、國道串聯科技聚落！A3站400米「勝旺家」一站進北市　房價對折搶佔新莊黃金地段

▲▼新莊,A3,捷運,環狀線,交通,勝旺家,北環段,公園,頭前重劃區。（圖／翻攝自建案官網）

▲A3站兼具「機捷直達車、預辦登機、環狀線」三位一體，奠定其與國際接軌的國家門戶地位。（圖／勝旺家提供，下同）

房產中心／綜合報導

在大台北軌道地圖中，具備「轉運樞紐」功能的站點向來是不動產市場的保值金律，而距離機場捷運A3新北產業園區站僅約400公尺的「勝旺家」，正巧坐落在這條價值成長的最前線。A3站不僅是捷運環狀線的關鍵節點，更是機場捷運進入雙北後，唯二具備「直達車停靠」與「預辦登機」功能的戰略站點。據「勝旺家」專案經理分析，目前從這裡出發，僅需一站、約8分鐘即可直達台北車站，26分鐘便能抵達桃園國際機場；這種與國際接軌的速度感，加上未來環狀線北環段動工所帶來的連鎖效應，讓「勝旺家」成為追求效率與品質的科技菁英、商務客群在挑選住宅時的首選指標。

▲▼新莊,A3,捷運,環狀線,交通,勝旺家,北環段,公園,頭前重劃區。（圖／翻攝自建案官網）

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▲▼A3站具備直達車停靠與市區預辦登機功能。

▲▼新莊,A3,捷運,環狀線,交通,勝旺家,北環段,公園,頭前重劃區。（圖／翻攝自建案官網）

北環段串聯跨區通勤紅利　房價「對折」補漲效應吸睛

交通帶動地段價值的提升，並非只停留在現有的便利性上，更來自於預計2031年完工的捷運北環段所觸發的產業聯動；這條黃金路網未來將直接串聯士林北士科與內湖科學園區，將新莊與雙北最重要的科技能量聚落緊密縫合。

▲▼新莊,A3,捷運,環狀線,交通,勝旺家,北環段,公園,頭前重劃區。（圖／翻攝自建案官網）

▲預計2031年北環段完工後將直通北士科與內科，打造跨區通勤的交通紅利。

專案經理指出，目前士林與內科周邊的新案單價動輒破百萬，房價壓力驚人，相較之下，新莊頭前重劃區目前行情約落在7字頭，顯著的價格替代效應讓買方僅需花費北市約一半的房價，就能換取同等級、甚至更高質感的居住環境。以「時間換取增值空間」的置產邏輯，吸引了許多原先觀望三重、蘆洲的買方，最終因新莊更具國際規格的交通路網與開發規模，決定在此紮根。

國道匝道與交通優勢補強　舒緩車流接軌全台

除了軌道紅利，「勝旺家」周邊的道路系統也在近期迎來重大升級。專案經理強調，五股交流道北入北出匝道工程的推進，對於長期飽受塞車之苦的開車族而言是極大福音。隨著北入匝道的完工，將有效解決交流道周邊車流量龐大導致的擁塞問題，讓住戶能透過台1線高架道、台64、台65線等立體快速路網，更順暢地銜接國一，大幅縮短通往雙北核心區或南北往返的通勤時間。「一高、三快、三捷」完整路網，讓頭前重劃區不僅具備國際門戶的廣度，更擁有全台交通網的深度。

▲▼新莊,A3,捷運,環狀線,交通,勝旺家,北環段,公園,頭前重劃區。（圖／翻攝自建案官網）

▲五股交流道新設匝道工程可有效舒緩車流，強化一高、三快、三捷的立體路網效能。

溪北轉運站、中悅雙塔接手　A3站躍升新莊未來最核心

不光有交通紅利，A3站周邊正迎來千億規模的產業升級，進一步鞏固了「勝旺家」的生活動能。包括緊鄰車站的「溪北轉運站」BOT案已經啟動，其功能定位類似台北京站，底層規畫整合多達42條客運與18條公車路線，上方則規畫複合式購物商場、A級商辦與國際飯店。

▲▼新莊,A3,捷運,環狀線,交通,勝旺家,北環段,公園,頭前重劃區。（圖／翻攝自新北市政府網站）

▲溪北轉運站BOT案將興建結合百貨與商務飯店的複合樞紐，規模對標台北京站。（圖／翻攝自新北市政府交通局）

與此同時，中悅集團也斥資300億元打造「中悅國際中心」雙棟超大型商辦，並細膩規畫了空橋直接串聯轉運站與捷運體，實現了先進的人車分流立體動線。在宏匯廣場二期與多家大型金融機構預計進駐的推力下，A3站區塊正迅速蛻變，有望躍升為新莊最具前瞻性的產經與商務樞紐。

職住分離黃金定律：頭前重劃區47公頃純住品質

然而，在高強度的產經動能旁，如何兼顧居住的寧靜度，則是菁英族群最在意的關鍵。新莊目前已形成明確的功能分區，西側副都心由商辦、百貨與政府機關主導，發展重心偏向商務獲利；而東側面積約47公頃的頭前重劃區，則因其「純住宅、高綠覆」的定位，成為高品質住居首選。

高綠覆生活環境：重劃區內擁有福基、昌平、福美及頭前運動公園等四大公園，整體開發率已超過95%，不僅街廓整齊且已無工地黑暗期的干擾。

鄰近成熟商圈機能：雖為重劃區，「勝旺家」卻緊鄰擁有42萬人口的成熟舊市區，出門即可享有福壽街、幸福路商圈的採買便利，完美解決新興區域機能荒漠的通病。

▲▼新莊,A3,捷運,環狀線,交通,勝旺家,北環段,公園,頭前重劃區。（圖／翻攝自建案官網）

純粹住宅質感：相較於副都心商業氣息濃厚，「勝旺家」鎖定追求安靜生活的家庭，以「職住分離」的觀念打造真正能徹底放鬆的居家場域。

勝旺建設深耕新莊多年，累積超過4500戶家庭信賴；壓軸之作「勝旺家」堅持零店面、僅87戶的純住規畫，提供23至35坪2至3房格局，並引進紀伊國屋書店選書，為社區注入國際書香。結構配備AlfaSafe柱中柱耐震系統，還有全棟淨水及EMS電動車充電規劃，打造高標居住品質。專案經理指出，在A3站交通動能支撐下，「勝旺家」以具競爭力的房價卡位樞紐核心，是入主精奢聚落的最佳機會。

關鍵字：新莊A3捷運環狀線交通勝旺家北環段公園頭前重劃區

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