旅館「不接待1類人」親密完超崩潰！打掃阿姨一進浴室：不敢清了

▲男客人退房後，打掃阿姨嚇到不敢清了，浴室裡都是屎。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友轉貼一則負評，有客人控訴某旅館在電梯張貼「不接待男同性戀」告示，還稱退房前要先檢查，質疑相當不友善。貼文曝光後掀起網友熱議，「不接待不代表歧視」、「遇到過男男客人退房，阿姨進去打掃嚇到說不想掃」；更有同行坦言是會怕，枕頭、床單都是排泄物，客人還裝死不願賠償。

一名網友在Threads轉貼一則谷歌評論，有客人怒給負評，並寫道「同志不友善旅館，電梯張貼不接待男同性戀，嚴重歧視…退房還要檢查過才能離開」。

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文章曝光後，引發萬名網友討論，「每條奇怪的規定背後…都有發生過難以想像的事故」、「肯定就是飯店被客人做了什麼才會如此抵制，最後檢查才能離開，就知道為什麼抵制了」、「不接待不代表歧視呀」、「有沒有一種可能是因為水管很難清理」。

不少同行崩潰透露，「聽做汽旅打掃人員的朋友說過，男同開完房打掃，高機率蓮蓬頭都會被拆掉，害我每次洗澡都不敢握到水管交接處」、「曾經做過飯店業，之前看過棉被、床單、毛巾、地板、廁所、水管都有屎，每次問櫃檯結果都是當晚來住宿的是男同志，看過應該十次以上，有一次擺明來開淫亂派對的…那次房務打掃到快崩潰」、「曾待過旅館業，真的知道為什麼會被拒絕，遇到過男男客人退房，阿姨打掃嚇到打來櫃檯說不想掃…據說噴的都是屎」。

也有過來人解釋，「待過旅館7年經驗，不是要歧視而是會怕，因為至少70%退房後床單枕頭棉織品會整組報廢，因為不是屎就是血，而且都裝死不賠、不承認，然後再發評價我們不友善」。