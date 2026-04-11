看準人口移入熱區需求　私小祭師生比1：7.5搶設校

▲2025年新生兒人數創下歷史低點，但台中私校卻出現逆勢升溫的現象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

少子化反成為私校助攻因素！台中有私小直接祭出1:7.5的師生比，相較公小1:15的師生比，更能照顧自家心肝。專家指出，這股「私校熱」也反映人口移動與住宅選擇的結構轉變。

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根據台中市民政局統計，去年新生兒出生率位居六都第四，而人口淨移入卻大幅增加約8000人，社會增加率更高居全台之冠，主要移入來源包含彰化、新北、南投、台北與高雄。

從區域發展來看，過去明星私立幼兒園、國小多集中於北屯區，但隨著南台中開發逐步成熟，南七期與南屯單元二等重劃區，近年快速崛起為人口移入熱區，也同步吸引教育機構進駐。

近3年包括「華盛頓幼兒園」、「四季藝術幼兒園」與「哈克尼斯實驗教育機構」，陸續布局七期與單元二。

對此，哈克尼斯實驗教育機構校長張家豪透露，「今年學校將招收國小一至四年級學生，也向教育局申請『15人小班制』，採『雙導師制度』，由中外籍教師攜手，創造1:7.5的師生比。」

此外，南七期粉紅城堡外觀的幼兒園，也由葳格國際接手，成立「惠文校區」幼兒園，預計8月開學，顯示私校普遍看好單元二未來人口與教育需求的成長潛力。

值得注意的是，明星私幼周邊已逐漸形成特定客層聚落。如「四季藝術幼兒園」周邊，聚集「陸府觀森」、「陸府續森」、「精銳Garden One」、「精銳SKY ONE」、「精銳ABBA」等社區。指標建案單價已站穩6至7字頭。

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