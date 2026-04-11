ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看準人口移入熱區需求　私小祭師生比1：7.5搶設校

▲▼ 薇格接手鹿鳴 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年新生兒人數創下歷史低點，但台中私校卻出現逆勢升溫的現象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

少子化反成為私校助攻因素！台中有私小直接祭出1:7.5的師生比，相較公小1:15的師生比，更能照顧自家心肝。專家指出，這股「私校熱」也反映人口移動與住宅選擇的結構轉變。

《地產詹哥老實說》EP303／台積宅是投資客獵場？年薪300萬工程師也喊貴　專家點真實市況

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據台中市民政局統計，去年新生兒出生率位居六都第四，而人口淨移入卻大幅增加約8000人，社會增加率更高居全台之冠，主要移入來源包含彰化、新北、南投、台北與高雄。

從區域發展來看，過去明星私立幼兒園、國小多集中於北屯區，但隨著南台中開發逐步成熟，南七期與南屯單元二等重劃區，近年快速崛起為人口移入熱區，也同步吸引教育機構進駐。

近3年包括「華盛頓幼兒園」、「四季藝術幼兒園」與「哈克尼斯實驗教育機構」，陸續布局七期與單元二。

對此，哈克尼斯實驗教育機構校長張家豪透露，「今年學校將招收國小一至四年級學生，也向教育局申請『15人小班制』，採『雙導師制度』，由中外籍教師攜手，創造1:7.5的師生比。」

此外，南七期粉紅城堡外觀的幼兒園，也由葳格國際接手，成立「惠文校區」幼兒園，預計8月開學，顯示私校普遍看好單元二未來人口與教育需求的成長潛力。

值得注意的是，明星私幼周邊已逐漸形成特定客層聚落。如「四季藝術幼兒園」周邊，聚集「陸府觀森」、「陸府續森」、「精銳Garden One」、「精銳SKY ONE」、「精銳ABBA」等社區。指標建案單價已站穩6至7字頭。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP303／台積宅是投資客獵場？年薪300萬工程師也喊貴　專家點真實市況

關鍵字：台中私校少子化學區宅房市熱雙薪家庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雙北房價漲「人口往外散」　蛋黃區會擴大嗎？內行解答

隨著都市發展、房價上漲，很多人會往外圍住。近日有網友發文表示，觀察到雙北地區土地不敷使用，人口開始外移，加上政府與民間投資有往外圍移動趨勢。這讓他不禁好奇，傳統認知的雙北「蛋黃區」範圍，未來是否會隨著各項建設發展而不斷擴大？對此，信義房屋專家表示，不見得是擴大，但可能會有新的蛋黃區。

6小時前

看準人口移入熱區需求　私小祭師生比1：7.5搶設校

少子化反成為私校助攻因素！台中有私小直接祭出1:7.5的師生比，相較公小1:15的師生比，更能照顧自家心肝。專家指出，這股「私校熱」也反映人口移動與住宅選擇的結構轉變。

8小時前

代銷營收重挫45%　代銷大老吐實：台積電紅利1年全賠光

房市買氣急速降溫，第一線的代銷業成為重災區。高雄市代銷公會舉行第8屆會員大會，現場哀鴻遍野，理事長謝哲耀坦言，「前2年受惠台積電賺的代銷，這一年幾乎吐回去。」

10小時前

台版安娜「假冒名媛」0元入住！超瘋手法曝光　房東虧慘了

先前Netflix賣座影集《創造安娜》，劇中女主角謊稱是富二代，營造富豪千金的形象，藉此打入紐約名媛圈，騙了不少錢。最近南台灣也出現一個台版創造安娜，一名20多歲白姓女子自稱富二代，她向房東承租房子，利用房東對她的信任，沒付半毛錢就先入住，事後押金、房租全繳不出來，甚至還有債主上門討債。房東才發現她用各種身分到處詐騙長達7年，除了裝假千金，還利用妹妹的名字招搖撞騙，超過十多人受騙，目前受害者已報案。針對指控，本刊傳訊息給白女，截稿前未獲回應。

11小時前

柯昇沛／戰火動盪與通膨上行　剛性需求進場時機浮現

全球局勢持續動盪，地緣政治風險升高，能源與原物料價格同步上行。2026年國際油價一度逼近每桶120美元，單週漲幅逾30%，市場對通膨再度升溫的預期快速擴散。在資產配置重新洗牌的同時，回看台灣房市，其實早已驗證一件事在重大事件之後，房地產價格往往重新上升。

12小時前

不敵電商！　運動用品店求生難「近2成倒店收攤」

全台運動用品店19年來收了近2成，業者感嘆：「小型運動用品店的榮景不再，還會倒更多！現在很多僅存的店家都是自有店面，省去租金成本才有獲利空間，運動用品市場就是電商、大型業者的天下。」

12小時前

曾被漲租24萬逼走　行天宮體育用品老店熄燈「二代吐內幕」

行天宮商圈「名屋體育用品店」擁近50年歷史，要結束營業了，清倉促銷中。二代老闆受訪分享收攤原因，也回應7年前的「被漲租逼走」事件內幕，並坦言：「幸虧當時我沒硬著頭皮續租，不然賠更慘！」

13小時前

桃園2社宅啟動！　估2030完工共680戶

桃園市長張善政日前宣布，位於大溪和新屋的兩處社會住宅即將在近期啟動，兩案社宅都預計在2030年完工，屆時預計可分別為當地提供約400戶、280戶居住單元，滿足更多在地民眾居住的需求。

4/10 19:44

竹科塞車惡夢有解！大新竹輕軌「紅藍整併」 網酸：蓋完2050年？

「塞車是竹科人揮不去的惡夢」！新竹市政府為改善竹科周邊道路塞車，推動「大新竹輕軌計畫」，並於今年3月3日順利完成決標。加速推動計畫進程，打造大新竹地區軌道運輸。

4/10 18:21

新竹好好租！竹市青年租補受理申請　最高每年多領6000元

為持續減輕青年族群居住負擔、打造宜居永續城市，新竹市政府宣布，今(115)年度「青年租金加碼補貼」自3月9日起正式開放申請。凡設籍並實際租屋於新竹市，且符合中央「300億元中央擴大租金補貼專案」第三級補貼資格之青年，即可在中央補貼之外，再加碼每年新臺幣6,000元租金補貼，減輕租屋壓力。

4/10 17:59

【打不贏就加入】媽對著賓士貓空氣揮拳 牠用毛掌反擊還玩到生氣

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

總面積1.6萬坪！　環球旗下最..

想在桃園買房！他「鎖定2區域」..

代銷營收重挫45%　代銷大老吐..

曾被漲租24萬逼走　行天宮體育..

不敵電商！　運動用品店求生難「..

地主開價3.3億求售　在地憂：..

蛋黃區會擴大嗎？內行解答

居家微改造　無痛輕裝修迎接新生..

藝術玻璃像美術館　質感建材公開

打破坪數侷限，小坪數大改造提..

ETtoday房產雲

最新新聞more

蛋黃區會擴大嗎？內行解答

看準人口移入熱區需求　私小祭師..

代銷營收重挫45%　代銷大老吐..

台版安娜「假冒名媛」0元入住！..

柯昇沛／戰火動盪與通膨上行　剛..

不敵電商！　運動用品店求生難「..

曾被漲租24萬逼走　行天宮體育..

桃園2社宅啟動！　估2030完..

竹科塞車惡夢有解！大新竹輕軌「..

竹市青年租補受理申請　最高每年..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366