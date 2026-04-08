「裕毛屋」舊址翻身新大樓衝破7字頭　在地：典型未來價

▲最新一期實登揭露，位於崇德路二段的新案「冠德崇德綻」衝出72.5萬元的成交單價，稱霸崇德路。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

堪稱「最冷清329檔期」，房市回歸理性，此次台中市最大量的推案落在北屯崇德商圈，而最新一期實登揭露，位於崇德路二段的新案「冠德崇德綻」衝出72.5萬元的成交單價，稱霸崇德路。信義房屋專家認為，有三因素共同支撐其價格。

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「冠德崇德綻」基地前身為「裕毛屋」生鮮超市舊址，基地面積968坪，規劃1棟地上24層、地下4層建築，共有168戶住家，格局設計3房39坪、4房44~59坪，採先建後售模式。

實登揭露10樓戶，以每坪單價72.5萬元成交，總價3068萬元，總面積49.14坪，不僅是該案首筆登錄，也創該路段最高單價。相較過去崇德商圈普遍落在5至6字頭的價格帶，此次跳升幅度明顯。

「冠德崇德綻」能夠創下新高價，信義房屋崇德店林俊明認為：「除上市建商品牌力，其次為地段條件，基地坐落崇德路主幹道，商圈有最適合居住的11期重劃區，且周邊為成熟商圈，具發展潛力。第三則是產品規劃，在當前自住當道氛圍中，3、4房更具去化優勢。」

值得注意的是，此筆7字頭成交屬於區域高價交易，代銷業者指出：「目前預售市場價格已逐步反映未來預期，因此與周邊成屋行情存在落差，『這是典型的未來價』，短期內新成屋、中古屋未必能立即跟上。」

另外，市場傳出崇德路一段、漢口路四段的「嶼76 The Island」，因外觀特殊加上景觀陽台，全案僅76戶，成交也有突破7字頭的案例。

▲誠邑築建設於崇德路一段、漢口路四段推出「嶼76 The Island」同樣傳出7字頭交易。（圖／記者陳筱惠攝）

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