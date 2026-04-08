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「裕毛屋」舊址翻身新大樓衝破7字頭　在地：典型未來價

▲▼ 冠德建設於崇德大道上推出的「冠德崇德綻」 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲最新一期實登揭露，位於崇德路二段的新案「冠德崇德綻」衝出72.5萬元的成交單價，稱霸崇德路。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

堪稱「最冷清329檔期」，房市回歸理性，此次台中市最大量的推案落在北屯崇德商圈，而最新一期實登揭露，位於崇德路二段的新案「冠德崇德綻」衝出72.5萬元的成交單價，稱霸崇德路。信義房屋專家認為，有三因素共同支撐其價格。

《地產詹哥老實說》EP303／台積宅是投資客獵場？年薪300萬工程師也喊貴　專家點真實市況

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「冠德崇德綻」基地前身為「裕毛屋」生鮮超市舊址，基地面積968坪，規劃1棟地上24層、地下4層建築，共有168戶住家，格局設計3房39坪、4房44~59坪，採先建後售模式。

實登揭露10樓戶，以每坪單價72.5萬元成交，總價3068萬元，總面積49.14坪，不僅是該案首筆登錄，也創該路段最高單價。相較過去崇德商圈普遍落在5至6字頭的價格帶，此次跳升幅度明顯。

「冠德崇德綻」能夠創下新高價，信義房屋崇德店林俊明認為：「除上市建商品牌力，其次為地段條件，基地坐落崇德路主幹道，商圈有最適合居住的11期重劃區，且周邊為成熟商圈，具發展潛力。第三則是產品規劃，在當前自住當道氛圍中，3、4房更具去化優勢。」

值得注意的是，此筆7字頭成交屬於區域高價交易，代銷業者指出：「目前預售市場價格已逐步反映未來預期，因此與周邊成屋行情存在落差，『這是典型的未來價』，短期內新成屋、中古屋未必能立即跟上。」

另外，市場傳出崇德路一段、漢口路四段的「嶼76 The Island」，因外觀特殊加上景觀陽台，全案僅76戶，成交也有突破7字頭的案例。

▲▼ 台中房市,德成大樓,嶼76,弧形陽台,建築特色 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲誠邑築建設於崇德路一段、漢口路四段推出「嶼76 The Island」同樣傳出7字頭交易。（圖／記者陳筱惠攝）

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關鍵字：台中房市崇德路冠德建設北屯推案高價成交北區北屯先建後售誠邑築建設

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