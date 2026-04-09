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馬汀鞋撤台大出清　旗艦店房東月開55萬招手新租客

記者項瀚／台北報導

登台36年的「Dr. Martens」馬汀鞋將撤台，經典鞋款3折起出清優惠今（9日）開跑。而該品牌目前在台僅存3間門市，其中台北的忠孝旗艦店、西門店房東都已在招租，租金開價分別為55、40萬元。

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▲▼ 馬丁 。（圖／記者項瀚攝）

▲「Dr. Martens」馬汀鞋忠孝店以每月55萬元租金釋出。（圖／記者項瀚攝）

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「Dr. Martens」馬汀鞋在登台36年後，代理商SHOEX近日正式宣布即將結束台灣代理，令人震驚，品牌也正式啟動終極清倉特賣，最低折扣下殺至1折。

目前「Dr. Martens」在台灣僅存3間門市，分別為忠孝旗艦店、西門店、台中店。據了解，台北的2家店房東都已釋出招租，並在《591房屋交易網》出現相符合的刊登資訊。

忠孝旗艦店位於忠孝東路四段，雙店面合併權狀約82坪，每月租金開價55萬元；西門店位於中華路一段，1樓面積約27坪，每月租金開價40萬元。兩間店房東都是自然人，並都取得多年，忠孝店為買賣取得、西門店為繼承取得。

▲▼ 馬丁鞋 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲「Dr. Martens」馬汀鞋西門店以每月40萬元招租。（圖／翻攝自Google Maps）

首先針對忠孝店，樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「雖然該店位於東區較邊緣的地段，但仍是相當具有指標性的區域，空店面不多，馬汀鞋店面點位曾租給鮮芋仙，當時該品牌就是為了想在精華地段打知名度。」

價格方面，韋昀廷表示：「每月開價55萬元符合行情，只不過總價高，挑戰承租方實力，該案若能切回2間，分別招租、一間25萬元，相信去化狀況應會不錯。」

至於西門店，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「該店位於中華路一段，緊鄰6號出口徒步區，是西門町人潮量大的區域，且馬汀店面坪數不大、但面寬足夠，效益頗佳，還是要看有沒有品牌商看好西門町商機，願意盡快去搶進卡點。」

曾敬德表示：「放眼北部的一級商圈，西門町的人潮狀況表現最佳，除了在地客支撐，也有不少觀光客，區域指標型店面也都陸續去化。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲「Dr. Martens」馬汀鞋忠孝店、西門店租金分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：馬汀鞋DrMartens撤出倒了忠孝店西門店樂見商用不動產韋昀廷信義房屋曾敬德

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