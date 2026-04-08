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楠梓最富在這「里」！台積電2奈米效應引爆科技新貴移居潮

▲▼楠梓,台積電,遠雄一靚。（圖／遠雄一靚提供）

▲以高大特區為核心的藍田里是高階工程師首選，成為楠梓區內的「最富里」。

圖、文／遠雄一靚提供

隨著台積電2奈米「黃金走廊」在高雄成形，楠梓從傳統工業區翻身為全球矚目的科技新城，產業升級帶來人口結構轉變，大量工程師與高階技術人才陸續進駐，居住需求不再只是量的擴張，更是質的提升。

高階工程師們對於生活品質向來有著清晰標準：便利機能、優質學區、舒適綠意與整體環境氛圍，缺一不可。正如新竹市東區的關新里，連續多年被視為全台「最富里」指標之一，成為竹科工程師首選的豪宅聚落典範。產業與高端居住需求相互拉抬，形塑出城市最具價值的生活圈。

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同樣的軌跡，如今正在楠梓上演。以高大特區為核心的藍田里，憑藉完整生活機能、重劃區寬闊街廓與優質校園環境，迅速成為「外來高薪型」專業人才的關注焦點。居民平均年所得突破百萬元門檻，躍升為楠梓區內的「最富里」，也讓高大特區被視為名符其實的「真台積宅」。

▲▼楠梓,台積電,遠雄一靚。（圖／遠雄一靚提供）

▲高大特區機能便利、學區優質、綠意環境氛圍佳，且通勤效率高。

高階工程師唯一選擇！出門省時、回家就能放鬆

為何科技新貴不約而同選擇高大特區？答案就在於「生活感」。高大特區鄰近捷運紅線的捷運楠梓科技園區站、油廠國小站與後勁站，車程約5分鐘可達，透過新台17線可快速串聯園區與市區，通勤效率非常高。

相較周邊多為屋齡偏高的透天厝，高大特區屬於純新重劃區，街廓整齊、綠覆率高，建築規劃新穎，生活氛圍與舊市區截然不同。同時，特區生活機能成熟，包含藏壽司、家樂福、全聯、星巴克、特力屋等品牌陸續進駐。區域位處文教區，無工業污染，公園綠地充足，居住環境清新純粹。

對重視細節與品質的高階工程師而言，這裡不只是「離公司近」，更是能真正放鬆生活、陪伴家人的地方。

森林裡的家，為南台灣菁英打造生活典範

在高大特區新案林立之中，遠雄建設推出指標案「遠雄一靚」，以半世紀的品牌實力與上市企業信譽，為菁英家庭打造兼具質感與機能的理想居所。

「遠雄一靚」距台積電園區約15分鐘車程，臨路退縮20米，預留大片綠境空間，四季花木層層堆疊，營造如詩森林景致，給住戶更多空間、視野與隱私，展現「第一眼就看得懂」的豪宅隱奢感。

2432坪超大規模基地，僅29%低密度開發，讓自然成為社區主角。導入被動式建築思維，從風向、日照、雨水等環境條件出發，順應微氣候設計，構築一座與自然共生、會呼吸的家，達到舒適、節能與減碳並行的居住標準。

▲▼楠梓,台積電,遠雄一靚。（圖／遠雄一靚提供）

▲「遠雄一靚」先造森林，再蓋房子，打造區域建築新標竿。

遠雄房地產行銷協理郭昱德表示，「遠雄一靚」以罕見的大尺度綠意規劃，實踐「先造森林，再蓋房子」的理想。住戶返家之際，彷彿步入一方隱於塵囂的桃源；社區以層層垂直綠化向上延展至空中花園，公設與庭院彼此串聯，鋪陳出宛如私人後庭般的生活場景。無論清晨手捧咖啡，或夜晚靜心放鬆，都能在專屬於自己的靜謐時光中，細細體會生活的從容與豐盛。再加上區域少見的渡假Villa式泳池配置，為日常注入度假氛圍，成就令人稱羨的居住環境。

室內則強調客餐廚LDK開放空間，讓視野與採光通透延展，提升體感舒適度，也讓家人互動更自然溫暖。產品規劃22-36坪、2-3房格局，恰到好處地回應新世代家庭對健康、節能與生活品質的期待。

當城市因科技而翻轉，家的價值也隨之重寫。楠梓不再只是產業話題，而是一座正在成形的新貴聚落。對於追求長期價值與居住質感的家庭而言，選擇的不只是房子，更是下一個十年的生活方式。

「遠雄一靚」
接待會館：高雄市楠梓區藍田路1001號旁
洽詢專線：(07) 365-8188
個案官網：https://www.fgrealty.tw/8s9nyt




 

關鍵字：楠梓台積電遠雄一靚

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