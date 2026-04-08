已購客氣炸！　仁武預售案3→2字頭「讓利求去化」

▲近期仁武新案出現單價下探至2字頭個案，根據實登，短短5個月銷售率已達66.9%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

以前常聽到「早買早享受，晚買享折扣」，現在連房子也有價差。高雄房市進入價格拉鋸期，根據實登，近期仁武新案出現單價下探至2字頭個案，甚至有案場從3字頭回落，最低到27.62萬元，讓早期以3字頭入手的已購客氣炸。

《地產詹哥老實說》EP303／台積宅是投資客獵場？年薪300萬工程師也喊貴 專家點真實市況

[廣告]請繼續往下閱讀...

全台房市買氣冷颼颼，開始有建商降價換量，去年高雄首度出現實質「降價第一槍」，根據實登揭露，寶佳機構旗下預售案「佳鋐雄匯」自去年10月17日揭露首筆成交後，截至目前已售出87戶，成交單價落在每坪28.95~33.84萬元，均價30.76萬元，短短5個月銷售率已達66.9%。

同樣位於仁武的成屋案，去年12月8樓、47坪戶別，出現每坪27.62萬元成交價，而該社區在2024年8月、第七波信用管制前，12樓、31坪戶曾創下每坪40.7萬元的高價，等於同一案晚買1年多，單坪就出現13萬元價差，引來早期入手的已購客直接氣炸，堪稱「早買早享受，晚買享折扣」。

▲仁武成屋案出現單價從3字頭回落，最低到27.62萬元。（圖／翻攝自實價登錄官網）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，目前仁武成屋案有11場、預售案也有11場，庫存分別為1162戶、783戶，整體推案量持續釋出，在供給水位仍偏高的情況下，區域去化壓力相對明顯。

謝哲耀說：「目前仁武新案主流均價約落在每坪34萬元，市場上確實已有建商率先讓利，態度相當明確，就是決心要賣、先賣再說。」價格回到2字頭堪稱有感讓利，不過，成屋價格下修後，成交反應並非立即爆發，而是呈現延遲效應，通常開始讓利後，約2~3個月過戶完成，成交量才會陸續反映在實登上。

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，過去支撐房價上漲的台積電題材並未消失，但近期在信用管制下，效應開始遞減，推估要等P2到P5廠陸續量產後，帶來的人口紅利效益才會更明顯，且在近期買方觀望氣氛偏濃下，也同步壓抑短期追價動能。

《地產詹哥老實說》EP303／台積宅是投資客獵場？年薪300萬工程師也喊貴 專家點真實市況