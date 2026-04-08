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梧棲2神秘大戶捧1.47億現金　直升藥妝龍頭房東

記者陳筱惠／台中報導

「捧現金大戶」霸氣掃下藥妝龍頭店面，根據最新實登揭露，北區北平路二段、目前由康是美北平二門市承租的透天店面，於1月以總價1億4788萬元易主。信義房屋專家認為，該店面為在地型商圈，周邊住戶量可支撐。

《地產詹哥老實說》EP303／台積宅是投資客獵場？年薪300萬工程師也喊貴　專家點真實市況

▲▼ 北平路,台中北區,北平商圈,康是美 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲來自梧棲的「捧現金大戶」霸氣掃下台中北區北平商圈藥妝龍頭店面。（圖／記者陳筱惠攝）

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北平黃昏市場旁康是美，前身為婆媽神牌「依蕾名店」，2020年才轉為康是美，地點雖門牌北區，但屬於行政區交界處，且距離「文心崇德」、「文心中清」捷運2站都非常近。

經換算，這筆交易單價換算高達每坪174.8萬元，對比前一手在2019年以1億600萬元入手的價格，短短不到7年房價漲幅4188萬元，買方是2名來自梧棲區的自然人，完全不貸款、直接現金買單，實力深不可測。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲康是美近期店數已超越屈臣氏奪下台灣藥妝龍頭寶座，展現其強烈的展店企圖心。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

尤其這門市地理位置旁邊就是北平黃昏市場，人潮等於錢潮，再加上路段生活機能豐富，買家不惜加價4千萬也要搶當龍頭房東，除看中租金投報穩定，更看好未來商圈發展的增值潛力。

信義房屋崇德店業務林俊明表示：「該店面以投報率2%來說，租金需達25萬元，與市場行情相符，加上該店面為在地型商圈，文心、中清路上沒有大型零售店面，因此可以吸引周邊客層消費。」

林俊明說：「但該店面駐車受限馬路面寬大小，因此不易吸引外地人消費，不過觀察近期零售業的展店態勢兇猛，也都展店不少社區型商圈，反而更重視穩定的在地客源與高回訪率，強調貼近生活動線與日常需求，讓社區型店面逐漸成為品牌拓點的重要布局之一。」

另外，《住展雜誌》發言人陳炳辰觀察到：「康是美近期店數已超越屈臣氏奪下台灣藥妝龍頭寶座，展現其強烈的展店企圖心，這幾年觀察全台各商圈的店家版圖，藥妝店在經歷一波日系經營搶食大餅後，在地品牌依舊靠著壓倒性店家數稱霸，包含寶雅也同樣不斷在展店，也成為房東眼中新一代金雞母。」

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關鍵字：台中房市康是美藥妝店面北平路商圈發展

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