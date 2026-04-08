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房市回溫？代銷董座「我們就是鴨」站第一線　曝看屋意願升

▲▼ 代銷公會 。（圖／記者項瀚攝）

▲左起：海悅總座周世凱、愛山林副董張境在、創意家董座王明正、遠雄地產總座張麗蓉、新聯陽副董林徹人、甲桂林總座陳衍豪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「我們就是鴨！」6大代銷代表同步談2026年房市展望，創意家董座王明正幽默表示：「春江水暖鴨先知，我們站在第一線、我們就是鴨，在房市傾向鬆綁之際，對房市充滿信心。」

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台北市不動產代銷公會今（8日）舉行記者會，由台北市代銷公會理事長、創意家董事長王明正首先發表，他表示：「第七波信用管制後，房仲業首當其衝，之後漸漸影響到預售市場也跟著低迷，銀根緊，本來要買預售屋的人開始擔心，建商推案也隨之保守。」

不過，王明正表示：「房市經過長時間沈澱，管制已開始放鬆，現在就是要往放鬆的趨勢走，代銷業績勢必會反映出來。『春江水暖鴨先知』，我們站在房市第一線，就是鴨子，滿懷信心。」

王明正觀察：「受到營造成本上升影響，建商業主不漲價就不錯了，根本不可能降價，我們創意家接的案子，價格都沒有降，這段時間以來反應也還算不錯。」

▲▼都廳大院。（圖／記者項瀚攝）

▲政府不是在打房，而是做一個健康的調控，房市成敗關鍵在於個案表現。（圖／記者項瀚攝）

新聯陽副董林徹人表示：「政府不是在打房，而是做一個健康的調控，房市成敗關鍵在於個案表現，賣得好的案子，一定是規劃很新的房子，市場就是推陳出新。」

愛山林副董張境在表示：「台股強勢，顯示台灣經濟基礎、資金動能強，而中東打仗，鋼筋、石化建材價格上漲，整體來說通膨加劇，而房地產就是抗通膨最好的商品，現在就是買房的最好時機，過去20年有買房子的人，可說是99%都賺錢。」

海悅總經理周世凱表示：「在這個時間推出的建案，都是很好的個案，另外當前預售屋價格與中古屋已相當貼近，現在確實是入手預售屋的好時機，觀察近期客戶看房、買房意願有明顯提升。」

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