「整修」變招租？常客撲空　苓雅32年老便當店突歇業

記者張雅雲／高雄報導

高雄老牌便當店「整修變招租」？開店32年的「巴洲排骨」，不少在地人從小吃到大，日前甫告示「內部整修暫停營業」，但近期卻突貼出巨大招租廣告，不少常客擔心再也吃不到。據查，該店已開出13萬元重新招租。

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▲高雄巴洲排骨開店32年，不少在地人從小吃到大，1樓突掛出巨大招租廣告。（圖／記者張雅雲攝）

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「巴洲排骨」位於苓雅區四維二路、光華路口，1994年開幕，起碼開店32年，招牌排骨飯、雞腿飯，是不少在地人從小吃到大的好味道，日前甫告示「3/25將全面整修暫停營業」，但近日卻直接掛出巨大招租廣告，引來不少以為是整修的老顧客疑惑「是搬家嗎？」相當擔心以後再也吃不到。

▲門口突貼出「3/25將全面整修暫停營業」公告，不少常客撲空後相當錯愕。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃資料顯示，該店位於1樓，坪數56.61坪，大面寬約20米，月租金13萬元。而該店目前在《Google Maps》上已顯示暫停營業，負責招租的永慶不動產高雄市府興中加盟店協理柳柏壽表示，「該店並非停業整修，而是因老闆年紀漸長決定退休，將原本自家經營多年的自用店面改為出租。」





▲該店目前在《Google Maps》上已顯示暫停營業。（圖／翻攝自Google Maps）

柳柏壽分析，該店面位於文化中心生活圈，屬南高雄指標住宅區之一，區域以文化中心、高師大等機能聞名，生活環境成熟，是指名度相當高的住宅區，生活圈也有相當多住宅大樓，居住人口多，餐廳、小吃店有足夠消費力支撐。

當地住宅產品以大坪數、屋齡30年以上的大樓為主，單價約20~25萬元，因有明星學區優勢，價格保值性佳，新案供給不多，單價約落在每坪45萬元上下。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，光華路沿線不少店面林立，商業機能發達，消費客層以在地客為主，還有捷運橘線文化中心站等優勢，兼具各項機能，往往一有店面釋出，只要租金合理，1~2個月就有新店家卡位，接手率很高，1樓租金多為7~12萬元，若是三角窗因招牌醒目，有機會更高。

▲巴洲排骨小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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