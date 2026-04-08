房市等融冰　全台破萬間經紀業「平均1家僅賣26宅」

▲住商機構董事長陳錫琮觀察，中古觀察待售量並無上升，主因之一就是不少屋主選擇先行出租，反映出包租代管市場蓬勃。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2025年，平均每家不動產經紀業僅買賣26宅，顯示「僧多粥少」的窘境。住商機構董事長陳錫琮表示，今年將呈現量平、價微幅修正格局，但觀察待售量並無上升，主因之一就是不少屋主選擇先行出租，反映出包租代管市場蓬勃。

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房市寒冬，2025年買賣移轉棟數約26.1萬棟，年減高達約25.5%，創下近9年新低，價格也出現鬆動。陳錫琮表示：「央行是『慢慢地』放寬，預估今年房市交易量與2025年差異不大，房地產是量先價行，在沒有量的情況下，價格應會再適度修正，但要見到大幅度下跌也不太可能。」

陳錫琮接著表示：「當買方不積極，賣方賣了一陣子賣不掉後，可能就會讓價出售，估計今年還是會有不少賣方以實價登錄行情往下3~5%的價格出售。」

截至2025年去年底為止，不動產經紀業許可家數已達1萬236家，不過去年全台買賣移轉棟數僅26.1萬宅。換言之，平均每家不動產經紀業去年僅買賣26宅，顯示業界已陷入「僧多粥少」的窘境。

▲房子不好賣，不少屋主選擇先行出租，反映出包租代管市場蓬勃。（示意圖／記者林敬旻攝）

據財政部統計，租賃住宅包租業者、代管業者2025年銷售額分別約達12.8億、19.6億元，相較2024年同期分別成長103.6%、32.9%，反映消費者需求與渴望。

陳錫琮說：「原本認為由於房市不好、屋主去化不易，待售量會提升，但觀察2025年數據與前年持平，這背後的主因之一就包括包租代管產業蓬勃，不急著賣的屋主就先行出租。」

為突破產業瓶頸，也看準包租代管商機。住商創立第三品牌「安家地產」，首度跨足包租代管領域，提提供買、租、管、售一條龍服務。

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