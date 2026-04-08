逢甲「地球村廣場」首拍流標　8.69億天價嚇退投資客

▲逢甲整棟「地球村廣場」，因創辦人陳中義捲入債務糾紛遭法院查封，今因無人投標而以流標收場 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中逢甲商圈核心地段、承載許多台中人學習記憶的指標建物「地球村廣場」，因創辦人陳中義捲入債務糾紛遭法院查封，整棟建物於今（8）日進行第一拍 。儘管該案底價高達8億6932萬元，但最終因無人投標而以流標收場 。

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地球村美日語創立於1987年，全盛時期全台分校林立。不過創辦人陳中義近年因資金周轉問題，以土地擔保向友人借款，隨後爆發債務糾紛，甚至衍生刑事案件。隨後品牌經營陷入危機，不僅名下資產陸續遭拍賣，全台多間分校亦傳出無預警停業，申訴案件累積超過220件。

此次拍賣標的地位於西屯區福星路緊鄰逢甲夜市核心，總建物面積約917.03 坪。土地約333.05坪。屋齡45年，首拍底價8億6932萬元，此次無人出手，流標收場。

寬頻房訊發言人徐華辰指出：「該標的底價是近8年逢甲商圈法拍案的最高紀錄，若以8.69億元的取得成本計算，在目前觀光結構改變與實體店面去化困難的環境下，租金收益率難以支撐合理投報，一般收租型投資客進場意願極低。」

下一拍底價預估落至6.95億元，徐華辰認為：「若未來進入土地開發價值的合理區間，預計將吸引建商以危老重建或都更方式進場，可改改建為學生套房、公寓或小坪數住宅。」

不過另一名法拍業者透露：「該物件的室內格局、基礎裝潢、水電配置均符合經營標準，無需大規模改造，接手即可開業。也可靈活轉型為精品零售、特色餐飲等，尤其是逢甲商圈內雙透店房源稀缺，也有人洽詢要了解作為企業總部的可能，只是目前價格『不太實惠』」

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