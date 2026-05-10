以為存200萬就能買房　看房後「才知1殘酷現實」他嘆：太天真

▲原PO看房後才驚覺殘酷真相。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

房價逐年攀升，越來越多年輕人沒有能力自己買房，有網友分享，月薪6萬元，存款200萬元，原本認為只要持續存錢，距離買房就更進一步，沒想到卻被狠狠打擊，日前看了一間30坪兩房的物件，開價1200萬元，雖然勉強能負擔頭期款，但每月的房貸才是真正的壓力，「買得起」未必代表生活撐得下去。

頭期款勉強湊得出 房貸才是大魔王



原PO在臉書社團「買房知識家」發文，原本對購屋抱持一定信心，認為月薪與存款累積到一定程度，應該就離買房目標不遠。直到上個月真的去現場看屋，才發現自己有多天真。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，看的是一間30坪的兩房物件，開價1200萬元，若以兩成頭期款計算，大約需先準備240萬元，其餘960萬元則透過房貸處理，再以30年期攤還估算，月付金額約落在3.5萬元左右，「月付3.5萬？那我每個月只剩2.5萬生活費？」

讓他更崩潰的是，除了房貸，還得負擔水電費、管理費、房屋稅、地價稅等等，「我突然意識到，我以為的『買得起』，其實是『買得起但活不起』。」

貼文曝光，許多網友超有感，「很多月入10萬的都不買了，有房子沒生活品質」、「6萬你只能看600萬的，懂嗎」、「建議先看1000萬以下的房子，以後也比較好脫手，32歲月薪6萬存款200萬代表你能力不錯，再過幾年就會更好」、「為了要有個家，真的沒了生活品質」、「買自己能負擔的房子，可以先求有再求好，先找600、700萬的房子，先住幾年後，等有能力再換房子」。