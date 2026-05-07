老公寓房客許願裝電梯！黑心律師「點出大問題」：雙方都沒錯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

身為房東的網紅「黑心律師」楊律師日前在粉專分享，有房客看到隔壁老公寓正在加裝電梯，也跑來拜託比照辦理。他上網一查，發現這類政策出發點看起來很好，但實際一算就會發現問題不少，從低樓層住戶不想分攤、高樓層房東嫌回本太慢，到日後維修、甚至影響都更意願，全都是難解關卡。

楊律師在臉書表示，他出租的房子位在一整排四層樓老公寓，隔壁棟從去年開始施工裝電梯，「施工快一年，還沒好」。剛好他的3樓房客也希望他向政府申請加裝電梯，他便上網查資料試算，假設總工程款是300萬元，若台北市政府補助一半、也就是150萬元，剩下150萬元由整棟8戶平均分攤，「每戶要分擔18.75萬」。

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1樓和2樓住戶「必定反對」 律師：其他房東也必不同意

但問題來了，楊律師直言，1樓和2樓住戶「必定反對」，因為他們幾乎用不到電梯，卻還要各自拿出18.75萬元，從現實面來看「真的不合理」，所以這樣的反對「其實沒惡意，其實是很合理的反對」。至於3樓、4樓若是自住，可能還比較願意點頭；可如果是房東，情況就又不一樣了。

他接著分析，就算多裝電梯後，租金行情假設可以多出2000元，一年也不過多收2萬4000元，「試問多久能回本？7.81年才能回本，很遙遠，很漫長。」他也坦言，自己雖然願意，但其他房東「連洗衣機和冷氣都會和房客計較了，絕對不會同意」，更別說若是投資客，通常更不可能買單，所以最後連問都沒問其他房東，就直接放棄這個想法。

花大錢裝新電梯 最麻煩怕「未來沒人主動維修」

除了住戶分攤難題，楊律師也點出更大的後續隱憂。他認為，老公寓一旦花大錢裝了新電梯，未來都更或合建意願可能反而下降，因為「有電梯了，公設坪數會變多，房價也會變高一些，只差停車位」，談分配時還會多出電梯成本由誰吸收的爭議。

更麻煩的是，多年後老屋若沒有管委會、也沒有管理費，「未來沒人會主動維修，大家都擺爛等別人處理」，這才是超級大問題。他最後也有感而發，政策推動往往不是誰對誰錯，而是「有時雙方都沒錯，甚至，有時雙方都是對的」，更感嘆在推動任何政策時，都要深思而後行。