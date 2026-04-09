16年才整合過半！　學甲「鄉村版都更」在地揭最大抗性

▲學甲大灣農村社區土地重劃工程動土，預計2027年9月完工。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

等了17年，學甲大灣農村社區土地重劃工程終動土。該里2009年啟動農村再生計畫，歷經先期規劃、開發許可與地主同意等程序，直到2025年才取得過半地主同意，正式進入重劃階段，預計2027年9月完工。

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台南市長黃偉哲表示，農村社區土地重劃與一般農地重劃不同，主要透過地籍整理，解決共有土地交錯、權屬不清、畸零地零散等問題，並搭配道路與街廓重新配置，改善農村長期存在的巷道狹窄、排水不足等情形。

他指出，重劃後土地將轉為住宅區，並同步完善公共設施，不僅提升居住環境，也有助提高土地利用效率與整體價值。

全案開發面積約7.36公頃，總工程費約1.47億元，完工後將可提供約5.42公頃住宅區土地，並同步補齊道路、排水、公園等公共設施，讓原本零碎的農村聚落重新整合，預計2027年9月完工。

▲原本零碎的農村聚落重新整合，預計2027年9月完工。（圖／台南市政府提供）

住商不動產台南麻豆加盟店店東郭峰誠表示，學甲人口不到3萬人，周邊缺乏大型產業與就業支撐，買盤以在地人為主，早期鄉村區多以聚落為核心劃設，周邊農地未納入範圍，加上歷經數十年甚至百年發展，土地多由多個家族共同持有，「一塊地可能有好幾個人共有人，界線也不清楚。」

郭峰誠分析，這類重劃更接近政府介入的「鄉村版都更」，主要目的是改善既有居民的生活環境。許多老舊建物屋齡動輒7、80年，在無法整合土地的情況下，後代也難以重建，導致人口外流、聚落逐漸沒落。

且農村社區土地重劃並非為房市開發，而是從「讓土地再利用」出發，通常也有不少在地人反對拆除古厝，以致鄉村重劃常常一拖就是10年起跳，該區目前土地行情約落在每坪3~5萬元，重劃後可補齊基礎建設、改善生活環境，不過對地價提升也相當有限。

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