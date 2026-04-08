「京華廣場」容積率728%喊賣　市場人士認「高難度」

▲「京華廣場」要賣了，並以容積率728%為基礎，但要成功出售恐怕困難重重。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「京華廣場」以容積率728%為基礎，宣布出售！該案容積率從560％變成840%，其中20%容積獎勵疑涉不法。過去鼎越曾強調：「沒有放棄這20%，只是『暫緩』。」但隨著一審判決出爐，鼎越公告以728%為基礎出售，似乎是真放棄那20％獎勵了。

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「京華城」改建案「京華廣場」受到高度關注，該案容積率暴增至840%，被法院認為有違法狀況，前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、前議員應曉薇等人一審遭判刑，還可上訴。

案件起初，柯文哲遭控對京華城容積率兩度放水。第一次為2018年，前台北市長郝龍斌堅持容積率唯392%，後柯市府同意放寬為560%。第二次則是2022年，本來560%的容積率，又飆為840%。

事實上，「京華廣場」屬第三種商業區，基準容積率原本就是560%，但「京華廣場」基於容積移轉30%＋容積獎勵20%，使得該案容積率變成840%。其中的容積獎勵20%產生爭議，因此進入司法環節。

為避免「京華廣場」淪為爛尾樓，鼎越開發過去曾主動提出「暫緩20%容積獎勵」，向北市府申請變更設計容積率從840%降至728%，樓地板面積縮水，高度也從19樓降為17樓。

在京華城案一審判決後，鼎越開發遭裁定沒收121億元。北市府仍要求針對變更設計進行補件，由於目前「京華廣場」土地仍處於扣押狀態，建管處依法維持不受理施工勘驗，全案因此持續陷入僵局。

今（8日）中石化決議通過「京華廣場」處分策略案，表明：「因外部因素還有程序影響，專案延宕，效應不符預期，以容積率728%為基礎，授權董事長或其他外部授權人溝通，如果溝通接受、其他單位成立，會獨立處分。」

鼎越開發補充說明：「該案當初標售取得的容積率為560%，加上公司購置的容積移轉30%後，該案容積率為728%，這部分沒有問題，惟程序上要排除目前的扣押等等。」

市場人士表示，現階段「京華廣場」要成功出售的難度高，最主要的就是目前仍為扣押階段，得先將其解除，另外目前該案仍處停止勘驗的狀態，市府是否同意降回728%也還得再確認。

▲「京華廣場」容積率爭議分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）