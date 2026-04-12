鼓山新案單價7字頭成交　在地一看：真的好貴！

▲鼓山區預售案「郡都巨蛋」13樓戶，成交單價再度站上7字頭，達72.06萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市買氣冷颼颼，高雄房價竟再現7字頭。根據實價揭露，鼓山區預售案「郡都巨蛋」13樓戶，成交單價再度站上7字頭，達72.06萬元，成為半年來高雄最貴單價，專家分析，該區地段精華，不過關鍵仍是「低總價才能撐高單價」。

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高雄房市買氣雖降溫，市中心蛋黃區新案價格卻還在往上衝。鼓山區預售案「郡都巨蛋」根據實價揭露，去年12月底位於13樓、18.21坪2房，單價站上72.06萬元，總價1312萬元，該戶也是高雄半年來單價最高，有新案再度站上7字頭。

若觀察整體社區表現，目前實登均價也同步墊高達已達68萬元，躍居高雄均價最高社區，不少在地人第一反應都是「真的好貴」。而上一次高雄小宅站上7字頭，則是去年的5月，為該社區的12樓、16樓戶別。

▲去年12月底「郡都巨蛋」位於13樓、18.21坪2房戶別，7字頭價格為高雄半年來最高。（圖／翻攝自實價登錄官網）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該案位於巨蛋、農16之間，地段相當精華，不但有漢神巨蛋購物中心、義享時尚廣場、萬豪酒店，以及未開幕的富邦人壽「高雄之星」、漢神百貨3館等開發題材，區域話題與建設利多讓不少民眾對該區後市相當看好。謝哲耀說：「反應在房市降溫之下，市場不是全面不買，而是資金更集中往總價可控、地段更精華的預售案靠攏。」

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，從市場結構來看，小宅產品本來就容易出現「低總價、高單價」現象，主因是坪數縮小後，總價帶相對較好控制，對買方而言，進場門檻會比大坪數產品低，接受度自然較高。他說，若以總價來看，這類產品即使單價衝高，總價仍可能壓在1300萬元上下，確實較有機會被市場接受。

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