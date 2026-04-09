「穿越平行時空」公車路線！　網驚：起終點房價每坪差35萬

▲「台中最有書香味」的23路公車路線，串聯綠美圖、國立公共資訊圖書館、大里圖書館等文化據點。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

「台中最有書香味」的23路公車路線，串聯綠美圖、國立公共資訊圖書館、大里圖書館等文化據點，近期在網路上掀起熱議。而同一條公車路線，起點與終點單坪價差竟高達35萬元，在地直呼：「根本是平行時空。」

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23路公車，每日發車60班，起點水湳經貿園區，其中，「綠美圖」自2025年12月13日開館至今，吸引超過百萬人次造訪。網友在社群平台熱議表示：「這條23路真的很神，根本像穿越到平行世界。」也有人笑稱：「不是在搭公車，是在搭雲霄飛車，一路往南直接打對折。」更有在地人分享：「其實南區、大里生活機能真的不差，圖書館、學區、公園都有，價格卻親民很多。」

▲23路公車每日發車60班，去年新增「綠美圖（中科路）」站，單月站次搭乘人次即突破5651人次。（圖／記者陳筱惠翻攝）

首先，起點的水湳經貿園區，根據實登揭露，指標案「泰御Sky Island」平均成交單價85萬元，頂樓戶更出現95.1萬元的驚人數字，讓不少網友看傻眼。

公車沿線行經審計新村、向上市場一帶的西區，「勤美之真」近期單價74.2萬元，均價約75萬元，去化率已達76%。

再往南到國立公共資訊圖書館與中興大學周邊的南區，指標案「和瑞文心樂章」成交單價來到51.6萬元。

終點站大里圖書館周邊，「昂峰馥築」近期單價47.5萬元，與起點水湳相差逾35萬元，從9字頭到4字頭，一趟公車的距離，卻是截然不同的買房世界。

台灣房屋信實復興特許加盟店協理吳建緯指出：「大里、南區、南屯區，因交通便捷、生活機能豐富，本就極為宜居，加上房價對比新興重劃區相對親民，除首購與換屋族外，近期也吸引不少透天換屋客，以及外地客進場購買大樓作為退休宅。對於這類客群而言，公車路線已成為重要的加分項。」

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