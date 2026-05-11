月薪24萬以上！新加坡調查：30至34歲單身族42％偏好私宅

▲調查顯示，34%無子女雙薪家庭打算在未來1年至1年半置產，且其中近半數有意購買私人房產。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡房地產調查顯示，儘管私人住宅價格持續攀升，但仍有越來越多雙薪收入、無子女的家庭想要購買這類房型，在私宅市場中占據主導地位。同時，在月收1萬新幣（約新台幣24.7萬元）以上、年齡30至34歲之間的單身人士之中，偏好私宅者約有42%。

雙薪無子女家庭有意購買私宅

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8視界新聞網引述房產平台PropertyGuru調查報導，這份針對2000名新加坡公民與永久居民的訪問顯示，高達34%的無子女雙薪家庭打算在未來一年至一年半內置產，且其中近半數有意購買私人房產。

相比之下，55歲以上的年長屋主則呈現「原地養老」的趨勢，73%無搬遷意願，即便想換房也多傾向維持原住房類型。這種狀況代表著成熟組屋區的轉售供應量下降，以及社區歸屬感的重要性。

高薪單身族購屋取向轉變

在單身市場方面，購屋取向也出現變化。月入達1萬新幣的30至34歲高薪單身人士之中，有42%偏好私人住宅，不過稍微年長的35至39歲群體卻有超過半數轉向四房式組屋。調查指，即便這群人具備強大財力，但在決策上更重視居住空間與成本可控性。

對於有意購買公寓的單身者來說，兩房及三房單位最受青睞，對於一房單位的興趣幾乎掛零，顯示買家更看重未來需要以及居住靈活性。

買家趨謹慎

購屋者的態度更趨謹慎，不再急著完成人生階段性目標，而是優先考量職業穩定性與財務狀況進行相關規劃。

調查發現，在選擇暫緩購房的族群中，有49%受訪者表示「正專注於儲蓄，以增強財務能力」。