地主開價3.3億求售　在地憂：27年「洗車勝地」恐歇業

記者張雅雲／高雄報導

南高精華地再傳整合訊號，這次竟是加油站？位於苓雅區中山路、青年路口、營業近30年的中油加油站，近期開價3億3350萬元求售，雖尚未售出，但消息已讓不少老顧客開始焦慮，直問「以後還有地方洗車嗎？」

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▲南高蛋黃區中山路、青年路口的中油加油站，營業近30年，近期開出3億3350萬元出售。（圖／記者張雅雲攝）

中油加油站大眾站位於中山路、青年路口，1999年開幕，營業至少27年，並附設洗車服務，由於位於蛋黃區，不論平假日，加油、洗車都有滿滿的排隊車潮。

▲有不少在地人擔心萬一之後賣掉，找不到便宜洗車據點很失落。（圖／記者張雅雲攝）

近期地主突開出3億3350萬元出售，坪數為115.56坪，換算單價為276.9萬元，土地使用分區為商5。在地仲介透露，該地3年前就曾出售過，對照當初3.2億元出售，小幅加價1350萬元，也有不少在地人擔心萬一之後賣掉，找不到便宜洗車據點很失落。據查，地主為高雄自然人。

▲若未來能順利整合周邊停車場及舊大樓，基地規模可望進一步放大。（圖／記者張雅雲攝）

台慶不動產高雄亞灣三多加盟店店長謝妙芳表示，該加油站位於南高蛋黃區，鄰近新堀江商圈、中央公園與三多商圈，為市中心少見的素地，由於市中心一地難求，要找可整合開發的的基地難度愈來愈高。

▲高雄中油加油站大眾站出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

謝妙芳表示，目前中山路、五福路一帶土地行情約落在每坪250~280萬元，若具備整合潛力或角地條件，價格可上探300萬元，尤其該區為第5種商業區用地，建蔽率、容積率條件佳，開發效益高。若未來能順利整合周邊停車場及舊大樓，基地規模可望進一步放大，屆時不論規劃住宅或商辦產品，開發效益都將明顯提升。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，加油站土地不像一般素地可立即開發，後續往往還要面對土壤整治等問題，開發期相對較長。不過建商若看好整合效益，也可能先買下持有，一邊收租、一邊等待整合與開發時機成熟。

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