永和人嘆回憶消失　得和路「20年85度C」無預警熄燈

▲永和得和路三角窗「85度C」在地經營20年，突結束營業，讓在地人相當不捨。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

永和得和路三角窗「85度C」在地經營20年，突結束營業，讓在地網友直呼：「歷史的眼淚啊」。該店面45坪，在地房仲估租金行情約10萬元，總價不低，成為業者經營的一大壓力。

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永和得和路、民生路交叉口的「85度C」在地經營20年，但在前（7日）結束營業，消息一出，在臉書社團引發熱議，網友紛紛表示：「歷史的眼淚啊」、「在地人回憶沒了」、「租金越來越高，很多店都收了」、「聽說租金要20萬」。

記者實地走訪，85度C門口公告張貼：「感謝各位這些年對我們的熱愛與支持，這裡乘載了許多美好回憶，因公司內部調整，自4月7日起本門市停止服務。」

經查謄本，該店面權狀約45.5坪，屋主為蕭姓自然人，在約20年前該大樓完工時就登記持有。經查該地址，未出現過實登租賃紀錄，目前也尚未在《591房屋交易網》釋出招租訊息。

太平洋房屋景安捷運加盟店租賃部經理林冠豪表示：「該店面權狀45坪，但屬大樓1樓，扣掉騎樓與公設空間，實際使用坪數估約20多坪，雖然該店地段條件佳，但在實體店面式微的環境下，估每月租金行情約10萬元左右。」

林冠豪分析：「以餐飲業來說，在業者租金預算縮編、著重外帶店的情況下，新北市每月10萬元價碼會有一定的挑戰性，現在連鎖加盟早餐店的租金預算，大約都在5~6萬元左右。」

林冠豪補充：「現在一些較高總價的店面，還是要租給診所、藥局等行業，但以本次討論個案來說，由於面積太小，診所比較困難，但藥局可能還有機會。」

▲永和得和路三角窗「85度C」對面就是秀朗國小。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該店面位於三角窗，曝光效果佳，且對面就是秀朗國小，雖然近年面臨少子化，但該校人數算多，學生族群是最主要的市場，早餐店是個相當合適的選項。」

葉沛堯表示：「若考量到租金總價過高，可以進行複合式經營，像是早上、中午早餐店，晚上則改為簡餐店、炸物店等等，以此來降低租金壓力。」

▲永和得和路三角窗「85度C」店面分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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