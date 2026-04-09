「第一俱樂部」稀有牌照加持　老飯店2.6億高價轉手

▲位於台中市北區五權路上，前身為在台中旅宿界享有盛名的「元帥大飯店」，後由瑞石集團接手並更名經營，近期以2.686億元交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

前身為在台中旅宿界享有盛名的「元帥大飯店」，過去享有「第一俱樂部」稀有牌照加持，2010年由瑞石集團接手並更名為「創意時尚飯店」的整棟建物，以2.686億元交易，不過飯店仍在經營，專家認為未來該地有整合價值。

位於北區五權路這家飯店，屋齡58年，最引人入勝莫過於當初這棟「元帥大飯店」，是擁有一張極其稀有、甚至是目前區內唯一的「第一俱樂部」特種營業牌照。該地點在早期台中舊城區的社交與商業體系中，經營了50年，在2010年時瑞石集團決定投資近2億元，打造成具時尚品味及環保概念的商務飯店，1樓到7樓依彩虹色調，紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫規劃。

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▲該地段緊鄰中國醫藥大學附設醫院與一中街商圈，周邊人口密度高且具備強勁的醫療與消費支撐。（圖／記者陳筱惠攝）

近期，該飯店傳出以2.686億元成交轉手，消息引發業界熱議，該基地面積278.3坪，以土地單價拆算落在96萬元，土地涵蓋5地號，有商業地也有住二用地。

21世紀不動產資深經理沈政興從買方心態分析：「這筆交易顯然並非單純針對飯店營運的收購，該地段緊鄰中國醫藥大學附設醫院與一中街商圈，周邊人口密度高且具備強勁的醫療與消費支撐，具備極高的土地開發價值，以周邊飯店租金來看，飯店月租金落在30~50萬元。」

另外，沈政興說：「考慮到建築屋齡已達一定程度，買方極大可能是看中其符合危老重建的開發潛力，透過容積獎勵，將老舊建物轉化為高價值的住宅或醫護相關設施。」

實際走訪，飯店仍在經營，實際住在周邊的居民莊小姐說：「該飯店有不少背包客、看醫生的家屬，屬於平價飯店，周邊也有部分色情行業支撐，如果真的改建，反而是好事，現在建物老舊、環境複雜，多少影響觀感，如果能變成新大樓或醫療相關設施，對整體區域應該是加分。」

▲周邊人口密度高且具備強勁的醫療與消費支撐，具備極高的土地開發價值。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）