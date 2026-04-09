「人屋雙老」等不到都更　老公寓的原地自救路

▲全台屋齡30年以上住宅已突破554萬戶，占比近6成，密集的老公寓正掀起居住革命。

圖文／鏡週刊

台灣已邁入超高齡社會，「人屋雙老」危機迫在眉睫，每5人就有1位長者，200萬戶無電梯公寓裡，無數長輩被困在樓梯間，而原本期待的都更，無奈已盼到白頭。雙北有一群公寓住戶決定「自己的房子自己救」，他們透過增設電梯搭配政府補助，讓老公寓在1年之間翻新，原地續命，踏出家門不再是苦差事，保有居住尊嚴且能享受房價增值。

每當出門買菜前，72歲的公寓住戶陳連壽總會在樓梯口停一下，因為眼前那幾十階水泥階梯，成了最遙遠的距離。「人老了，房子也老了。」他苦笑說。

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台灣已邁入超高齡社會，2025年65歲以上人口突破20％；而與人口一起老去的，還有房子。內政部統計，全台屋齡30年以上住宅已超過554萬戶，占整體住宅近6成，其中4至5層樓無電梯公寓多達200萬戶，台北市情況更嚴重，目前73.8％住宅屋齡超過30年，堪稱全台最「老」的城市。

然而，都更速度卻遠遠追不上老屋增加的速度。過去10多年，全台核定的都更案件僅數千件。若以目前速度推算，要讓所有老屋完成都更，可能需要上百年。還有更急迫的現實是，台灣正在快速老化。去年65歲以上人口占比突破20％，正式邁入「超高齡社會」，等於每5人就有1位長者。

1、都更熬到白頭，原地自救

都更雖然是老屋翻新的終極解方，但現實是多數社區等上10～20年已成常態，整合困難、基地條件不足，讓都更成為遙不可及的選項。

越來越多住戶覺醒：人生還有幾個20年可以等？因此這股「不拆、不搬、不等」的自救浪潮，正在雙北市蔓延開來。不同於都更有極高門檻的整合壓力，增設電梯走的是「整建維護」路徑，只要過半同意就能發動，工程期大約1年半即可完工。對住戶而言，這是一場「看得見、摸得著」的改造，還能申請政府補助，讓老屋原地重生。

2、電梯坪數分回，權狀面積變大

此外，按照《建築技術規則》、《公寓大廈管理條例》等規定，增設電梯所產生的電梯井、候梯緩衝空間等，屬於合法共有部分，完工後應按比例分回同意的區分所有權人。

實際多出的公設面積，仍視個案基地條件、建築設計及地方政府審核結果而定，大約6～10坪不等。「當電梯完工並取得使用執照後，住戶可向地政事務所申請『建物所有權第一次登記』或『面積變更登記』，蓋好電梯、提高生活便利性，權狀面積長大1坪，房屋也跟著增值。」北市都更處更新工程科科長陳俊全指出，不論是未來買賣或參與都更，手握的談判籌碼都會更多。



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