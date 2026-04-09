老公寓蓋電梯大作戰　主播翻地圖挖出480萬補助

▲TVBS主播譚伊倫（右）與鄰居湘琴（左）推動永春富台公寓蓋電梯，從鑽研補助到徵詢住戶同意，成為社區改造的推手。

圖文／鏡週刊

TVBS主播譚伊倫坐月子期間，從一份新聞稿嗅出自家老公寓的「身價」，展開老宅重生運動，因北市府2024年公告，劃定L型景觀軸帶地區，這塊區域的老公寓增設電梯可享加碼補助，從原本的300萬元調高至480萬元，激勵譚伊倫攜手鄰居湘琴四處奔走，取得過半鄰居同意增設電梯，讓北市永春富台社區走出「人屋雙老」的牢籠，隨著緩緩上升的新電梯華麗轉身。

「當了媽媽後，抱著baby和推車爬樓梯，實在不方便，再看看我家樓上的長輩夫妻檔已高齡90多歲，他們要下樓外出，簡直是奢望。」許多人第一個想到的解方是都市更新，但譚伊倫很清楚，這條路並不容易。

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富台社區雖然靠近捷運永春站，但巷道僅6米寬，基地條件有限，建商興趣不高。即使成功整合，尋找開發商、申請容積獎勵到環評審查，整個流程動輒10年、20年，對許多老公寓來說，等待都更，幾乎是一場看不見終點的長跑。

有天譚伊倫收到北市都更處新聞稿，提到老公寓增設電梯，策略地區享加碼補助，「我上網查找台北市都市開發審議地圖，仔細比對、看了又看，確認我家在忠孝東路沿線，正是劃定的策略地區。」

看到「景觀軸帶策略加碼地區」關鍵字，令人眼睛一亮，激勵譚伊倫開始撥算盤，「我做了功課，當時1支電梯造價650萬元，我家在策略地區，補助比例達8成、給予最高達480萬元，算下來我家能爭取到480萬元補助，剩下費用則由住戶分攤。」

同樣是650萬元的電梯，若住在北市一般地區，電梯補助上限為300萬元，策略地區則可調高至480萬元，前者住戶必須分攤350萬元，而譚伊倫的永春富台社區位於景觀軸帶，加碼補助後，住戶分攤為170萬元，兩者差額達1倍。

但政策再好，如果住戶沒有同意，一切都無法推動。

永春富台社區共180戶、232位區分所有權人，按照台北市規定，只要取得「50％所有權人加上50％建物持分」同意即可申請。但光是湊到過半，就耗費譚伊倫半年時間，「我必須拿到116位鄰居的同意書。」

社區雖有管委會，但並未明確支持。譚伊倫沒有選擇逐戶緊迫盯人，而是慢慢在社區營造氛圍。「我會在樓梯間聊天，或在管委會聊天時談電梯。讓大家慢慢覺得，這是一件好事。」社區逐漸形成共識，最終電梯完工。



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