老公寓裝電梯3大評估　補助差額、住戶共識、資金準備

▲老屋翻新補助讓民眾不必等待都更，就能改善居住品質且提升資產價值。圖為說明會上民眾諮詢政府人員。

圖文／鏡週刊

老公寓加裝電梯，政府補助300萬元～480萬元不等，看似「有錢就能做」，但付諸行動卻發現每一步都是關卡。蓋1支電梯的工程期僅需1年多，找廠商、遞件申請都不難，真正的「大魔王」往往藏在鄰里的耳語和算盤裡，從能不能蓋、補助拿多少，到住戶同意後、資金如何籌措，背後都是層層門檻。

確認自家門前空地能蓋電梯，接著要「翻地圖」，「如果位在台北市的『策略地區』，補助比例會直接跳升到80％，上限480萬元。」台北市都更處更新工程科科長陳俊全指出，這條「景觀軸帶」包含台北車站到南港車站的帶狀區域，以及北車到士林捷運站所形成的L型軸帶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

評估1、補助拿多少？地段決定差額

至於新北市目前則一律補助340萬元，補助比例上限45％；雙北以外的民眾，以中央補助為首選，剛拍板上路的內政部「老宅延壽機能復新計畫」，只要屋齡30年以上的公寓，室外的增設電梯、立面修繕等8項，每項最高補助65％，每棟最高960萬元，室內空間也能補助，例如增設無障礙設施等，每戶最高20萬元，家有65歲以上長者、中低收入戶等「高齡弱勢戶」加碼至30萬元。

評估2、能不能蓋成？住戶共識是門檻

電梯蓋得成，重點不在錢，而在「心」。陳俊全指出，北市同意門檻已放寬，公寓不一定要成立管委會，只要取得「建物所有權人二分之一（過半）同意」即可申請。

實務上，二樓住戶常是最大的「魔王關」，「二樓鄰居都說自己用不到電梯，為什麼要出錢？」為了推動自家公寓也能裝上電梯，家住新北市中和圓通路的69歲王茂年自創「樓層權重公式」，二樓權重設為1.1，三樓1.2，四樓1.3，五樓1.4。

住在北市信義富台社區的陳連壽，則是用「權狀增值」說服鄰居：「增設電梯後，會新增約8坪公設，依法分回給同意戶，每戶權狀約增加1坪；同時，房價也會因電梯加持而上升。」

評估3、準備多少錢？先出後補算清楚

無論中央或地方，補助模式都是「先出後補」，住戶要先掏腰包湊錢施工，完工後申請補助，政府才會撥款，撥款也並非全額補助，若以電梯造價600萬元計算，政府補助最高480萬元，住戶仍需自籌120萬元。因此住戶都要先做好金流評估。

以王茂年住家來看，當初申請「電梯特快車」方案，補助320萬元，但電梯造價488萬元，依據「樓層權重」出資法，每戶電梯工程費用依樓層低至高，各分攤為二樓107萬元、三樓117萬元、四樓127萬元及五樓137萬元，每層樓2戶除以2，因此住在五樓的王茂年應出資68.5萬元。



更多鏡週刊報導

理財專題（上）／等不到都更 老屋續命之路

老屋續命1／山坡宅也能蓋電梯 他自創樓層權重法說服鄰居點頭

老屋續命2／不是想蓋就能蓋 老公寓增設電梯先過「空間門檻」