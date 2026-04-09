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不是想蓋就能蓋　老公寓增設電梯先過「空間門檻」

台北市都更處更新工程科科長陳俊全指出，「整維得來速」政策提供A、B、C等3種補助方案，民眾可依需求選擇。

▲台北市都更處更新工程科科長陳俊全指出，「整維得來速」政策提供A、B、C等3種補助方案，民眾可依需求選擇。

圖文／鏡週刊

都更，對於多數老公寓住戶是一場漫長的等待，在開發條件受限、整合不易的現實下，民眾開始尋找「不靠都更」的改善方案。近年政策補助加碼，「增設電梯」成為老屋續命的可行選項。那麼，你家老公寓也能蓋電梯嗎？

據北市府都更處統計，2015年開辦「整建維護得來速套餐ABC」，其中專為老舊公寓增設電梯的補助方案套餐B，申請最踴躍，截至2026年2月底，受理申請167案，完工64案。新北諮詢量更是驚人，新北市府都更處統計至今年2月底，整建維護諮詢案量達2480件，顯示老公寓翻新的需求持續升溫。

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補助金額提高，也成為老公寓原地續命的最大動力，例如北市府老舊公寓增設電梯（套餐B）的補助上限，從早期200萬元調至目前300萬元，補助比例為總工程經費50％，若位於策略區域的景觀軸帶，補助比例甚至達8成、金額480萬元。

那麼，你家公寓也能蓋電梯嗎？「很多民眾以為只要是空地就能蓋電梯，其實不然，這塊地必須是『自己的』，自家公寓踏出大門，如果是騎樓，那就完全不能蓋電梯了。」誼昌工程老闆李昌浩說。

乍看之下，騎樓是自家門口的一部分，不過，以法規來看，騎樓屬於公眾通行空間，即使產權屬住戶，但使用上仍必須保持通行，不能占用或封閉。

台北市都更處更新工程科科長陳俊全強調，公寓蓋電梯的首要條件就是「法定空地」夠不夠，北市府對於增設電梯，提出「增設電梯七步走」的簡易口號，第一步便是「找空間」。

「公寓都是增設『外掛式』電梯，必須設在法定空地內。」陳俊全解釋，法定空地的最外緣是基地界線，也就是水溝蓋的位置；要在不超出界線、不侵占道路的情況下，為公寓裝設電梯，以「2.1公尺x2.1公尺」為基本空間標準。

換句話說，從公寓住家大門口到水溝蓋的距離，至少要210公分以上才能蓋電梯，陳俊全建議民眾可調閱竣工圖確認，或直接致電雙北政府都更處，由專人現場勘查。


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關鍵字：鏡週刊

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